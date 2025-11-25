La Navidad más auténtica está en un rincón de montaña con luces, mercado artesanal y su propia tradición lotera

En el corazón del occidente asturiano, Pola de Allande vuelve a transformarse durante el puente de diciembre en un auténtico cuento navideño. La localidad, reconocida como uno de los Pueblos Mágicos de España, celebra una nueva edición de Allande Mágico, el mercado que llena sus calles de luces, aromas, música y tradición, convirtiéndose en una de las citas imprescindibles de la Navidad rural.