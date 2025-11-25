La Navidad más auténtica está en un rincón de montaña con luces, mercado artesanal y su propia tradición lotera
Una escapada de diciembre para vivir la Navidad como antes: con artesanía, música, gastronomía y un ambiente único.
En el corazón del occidente asturiano, Pola de Allande vuelve a transformarse durante el puente de diciembre en un auténtico cuento navideño. La localidad, reconocida como uno de los Pueblos Mágicos de España, celebra una nueva edición de Allande Mágico, el mercado que llena sus calles de luces, aromas, música y tradición, convirtiéndose en una de las citas imprescindibles de la Navidad rural.
Un mercado que enciende la magia al caer la tarde
Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, la villa se viste con sus mejores galas: carpas iluminadas, techos de luces cálidas y puestos de madera decorados con motivos navideños. Pasear por el mercado es adentrarse en un escenario sensorial donde se mezclan los aromas a chocolate caliente, repostería casera, castañas asadas y pan recién hecho.
Los artesanos, llegados de Asturias, Galicia, León y Cantabria, exhiben productos únicos: cerámica, cuero, joyería creativa, juguetes de madera, decoración y textiles. Un espacio cuidado donde cada puesto cuenta una historia y cada rincón invita a detenerse.
Un sorteo con bombo que late con alma local
Si hay un momento que resume el espíritu del evento, es el emocionante Sorteo Allande Mágico. Inspirado en la tradición de la Lotería de Navidad, pero con firma propia, el bombo —una pieza artesanal creada por el carpintero local Luis Ochoa— se convierte en protagonista absoluto.
Son los niños de la localidad quienes cantan los números ante un público expectante, creando una atmósfera única de emoción y ternura. Los décimos personalizados son ya un símbolo del mercado, buscados por coleccionistas y visitantes por igual.
Gastronomía asturiana para disfrutar sin prisa
La zona gastronómica, otro de los grandes atractivos del mercado, invita a hacer una pausa, compartir mesa y saborear la cocina asturiana más auténtica.
Platos tradicionales como el repollo relleno, embutidos locales, dulces artesanos y bebidas calientes conviven con propuestas más actuales. Las sesiones vermú con música en directo, los brindis improvisados y el ambiente acogedor hacen que muchos visitantes se queden más tiempo del previsto.
Una programación para vivir la Navidad en familia
La programación de Allande Mágico está diseñada para que cada visitante —niños, jóvenes y adultos— encuentre su momento especial. A lo largo del puente de diciembre, la villa se llena de actividades que combinan tradición, fantasía y participación:
La visita anticipada de Papá Noel añade un toque de ilusión a los más pequeños, que pueden saludarlo entre luces y decoraciones navideñas. Las obras teatrales, adaptadas tanto para público infantil como adulto, llenan el mercado de escenas entrañables y divertidas. La música tiene un peso esencial: desde grupos locales en las sesiones vermú hasta grandes orquestas que animan las noches festivas.
A ello se suman la ambientación teatralizada, los talleres creativos, las propuestas participativas y una variedad de actividades culturales que convierten cada rincón en un pequeño escenario vivo.
Ya sea de día o bajo la iluminación nocturna, el mercado invita a un recorrido que estimula todos los sentidos: ver, tocar, escuchar y sentir la Navidad en su versión más auténtica.
Naturaleza, patrimonio y un pueblo que resplandece en diciembre
Más allá del mercado, la visita a Pola de Allande invita a descubrir su patrimonio y entorno natural. Senderos que conectan con la Sierra de Carondio, paseos por la villa, la Iglesia de San Andrés, la arquitectura indiana o el Palacio Cienfuegos permiten completar la escapada con historia, paisaje y tranquilidad.
El concejo cuenta, además, con la certificación Starlight, lo que convierte sus noches en un espectáculo perfecto para los amantes del cielo oscuro.
La escapada navideña que buscabas
Allande Mágico ha logrado consolidarse como uno de los eventos más especiales de la Navidad rural española. Su combinación de tradición, autenticidad y comunidad convierte cada edición en una experiencia que se vive con emoción.
Un mercado que no solo ilumina el pueblo, sino que también impulsa el turismo rural, dinamiza la economía local y refuerza el orgullo de sus vecinos.
Para quienes buscan una escapada diferente, cálida y llena de esencia, este rincón del occidente asturiano ofrece una Navidad que se vive desde el corazón.
