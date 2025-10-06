El mercado medieval más espectacular de octubre se celebra en Zamora: en una pequeña ciudad con vendimia, justas, casetas de artesanía y espectáculos de cetrería
Juglares, trovadores, caballeros y puestos de artesanía te esperan en este rincón de Zamora. Pista: si te gusta el vino, tienes que venir sin excusa que valga.
Los que crecimos más leyendo cuentos que jugando a videojuegos albergamos un lugar especial en nuestras fantasías para los caballeros, las princesas y los trovadores. Ya de adultos, nos fascina recorrer castillos imaginando lo que ocurriría entre sus muros y ver a un actor disfrazado de bufón despierta nuestra nostalgia.
Si formas parte de ese club, nosotros, como médicos del viaje, te prescribimos una dosis de mercado medieval al año. Estos eventos son un pequeño viaje efímero en el tiempo y es muy fácil encontrar uno cerca de casa, ya que se reparten por toda España.
Hoy nos acercamos a uno que se encuentra, precisamente, en tierra de castillos; y que tiene una dimensión gastronómica especial. Se trata del mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia de Toro, en Zamora.
Qué se celebra en la Fiesta de la Vendimia
Cada año en el puente de octubre, en Toro se hace toda una celebración alrededor, cómo no, del vino. A lo largo de cuatro días se suceden concursos de vino casero, catas, conciertos, actividades familiares y, como guinda del pastel, un desfile de carros engalanados acompañados de música y bailes tradicionales.
Además del grueso del festival, que ha sido nombrado Fiesta de Interés Turístico Regional, las celebraciones van acompañadas de un Mercado Medieval que pone en valor la historia de la región.
El Mercado Medieval de Toro: eventos, fechas y qué puedes esperar
Celebrado del 9 al 12 de octubre de 2025, el Mercado Medieval juntará en un calendario completísimo eventos gastronómicos, casetas donde comprar artesanía, exhibiciones milenarias y mucha música.
El plan empezará el jueves a las 6 de la tarde, cuando Pinillo, el bufón real de la corte, abrirá la veda de los espectáculos itinerantes junto a personajes como el Fauno Faustus, dios de los campos, el mercachifle El Buhonero y los músicos Turdión y Gaeloc, que irán repartiendo por la feria sus ecos del medievo y sus cantos de trovadores. Por la noche, ambos grupos participarán en un desfile musical.
El viernes a todas estas actividades se unirán una exposición de cetrería y un torneo medieval, que se llevará a cabo en la Plaza de Toros. La noche se cerrará con el paseo del Gran Dragón por las calles de Toro y con una cena medieval en el Palacio de los Condes de Requena completada con un espectáculo de fuego y un concierto.
El sábado habrá dos oportunidades más de asistir al torneo medieval, y se repetirá el show de fuego antes del concierto nocturno de Grimorium. El domingo, por último, volverán los cantos itinerantes, los bufones, los trovadores y los cetreros, antes de terminar la jornada con un paseo del Gran Dragón, la visita de la druida Morazimer y, por último, un concierto.
Además de las actividades programadas en el calendario, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente único. Las callejuelas de la ciudad estarán adornadas con banderillas y blasones, los trabajadores de la feria irán engalanados acorde a su época y la venta ambulante de artesanía y productos típicos de la región nos permitirá llevarnos un pedazo de historia a casa.
Un aniversario especial
Este año el Mercado tiene un ingrediente especial: está dedicado al 550 aniversario de la Batalla de Toro. El 1 de marzo de 1476, en plena guerra de sucesión castellana, se dieron encuentro en este territorio las tropas de Isabel de Castilla contra las de Juana la Beltraneja, apoyada por Alfonso V de Portugal y su hijo, el príncipe Juan. Aunque la victoria fue ambigua y ambos bandos declararon haber salido vencedores, el potente órgano de comunicación política de la Corona de Castilla difundió el triunfo de Isabel, consolidándola como reina de Castilla.
Síguele la pista
Lo último