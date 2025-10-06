El mercado medieval más espectacular de octubre se celebra en Zamora: en una pequeña ciudad con vendimia, justas, casetas de artesanía y espectáculos de cetrería

Este año el Mercado tiene un ingrediente especial: está dedicado al 550 aniversario de la Batalla de Toro. El 1 de marzo de 1476, en plena guerra de sucesión castellana, se dieron encuentro en este territorio las tropas de Isabel de Castilla contra las de Juana la Beltraneja, apoyada por Alfonso V de Portugal y su hijo, el príncipe Juan. Aunque la victoria fue ambigua y ambos bandos declararon haber salido vencedores, el potente órgano de comunicación política de la Corona de Castilla difundió el triunfo de Isabel, consolidándola como reina de Castilla.