El mercado medieval más espectacular de España se celebra este fin de semana: declarado de Interés Turístico Nacional y con más de 400 puestos de artesanía

Bajo el lema “Súbete Sancho, que Alcalá es para vivirla”, el mercado medieval regresa con más de 400 puestos de artesanía y productos típicos a pie de calle, en una zona que ocupa más de dos kilómetros de extensión. Un despliegue sin precedentes con el que “se apostará por reforzar la imagen del mercado más importante de nuestro país”, apuntan desde la organización.