El mercado medieval más espectacular de España se celebra este fin de semana: declarado de Interés Turístico Nacional y con más de 400 puestos de artesanía
Ocupa una extensión de más de dos kilómetros de largo en uno de los municipios con más historia de Madrid.
Ha vuelto. El mercado medieval más espectacular e histórico de Madrid regresa a su cita habitual. Y lo hace en una de las ciudades con más encanto e historia de la Comunidad, un municipio en el que todo recuerda a Miguel de Cervantes, su hijo predilecto.
Y es que en Alcalá de Henares se respira Siglo de Oro por los cuatro costados. En su casco urbano (con edificios icónicos del siglo XVI), en su arquitectura, en su Universidad y en sus celebraciones populares, como este mercado cervantino, convertido ya en uno de los mercados medievales más importantes de Madrid y de toda España.
Cuándo se celebra el gran Mercado Medieval
El fin de semana del 11 y 12 de octubre continúa la celebración del Mercado Cervantino, que comenzó el pasado 8 de octubre en Alcalá de Henares. Lo hace manteniendo la esencia habitual de la cita: presentar y rendir homenaje a los personajes cervantinos, donde el Ingenioso Hidalgo Don Quijote, su fiel escudero Sancho Pancho y su amada Dulcinea son los protagonistas, pero no los únicos.
Bajo el lema “Súbete Sancho, que Alcalá es para vivirla”, el mercado medieval regresa con más de 400 puestos de artesanía y productos típicos a pie de calle, en una zona que ocupa más de dos kilómetros de extensión. Un despliegue sin precedentes con el que “se apostará por reforzar la imagen del mercado más importante de nuestro país”, apuntan desde la organización.
La Plaza de San Diego, Plaza de Cervantes, Plaza de los Santos Niños o Plaza de Palacio, Calle Mayor, Calle San Juan o Calle de Sandoval y Rojas serán algunos de los lugares más importantes que se convierten en parte del escenario habitual del mercado, con representaciones que transportan al visitante al Siglo de Oro, como si fuera un viaje en el tiempo.
Decenas de actividades para todos los públicos
Como en anteriores ocasiones, además de los puestos de artesanía, el mercado medieval es una ocasión ideal para asistir a espectáculos para todos los públicos como pasacalles, conciertos, exhibiciones de cetrería, títeres y otras representaciones como las que tenían lugar en la época cervantina.
Y de todas ellas, las justas medievales son algunas de las más espectaculares, donde valientes caballeros se baten en duelo desde sus caballos. También se celebrará el Festival Celta, que este año celebra su sexta edición, con conciertos en el mercado, una de las actividades que tienen lugar en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal.
