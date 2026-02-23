Ni el Mercado Central de Valencia, ni la Boquería de Barcelona: el mercado más espectacular de España es una joya del Modernismo hecha de hierro, cerámica y cristal

Uno de los puntos más fotogénicos de toda Valencia, el Mercado de Colón es el sitio ideal para irse de tardeo con los amigos o la familia. Uno pensaría que, tratándose de un espacio abierto por los cuatro lados, solo se puede disfrutar verdaderamente de él en las épocas de temperaturas más altas, pero esto no es para nada así. Durante las fechas de Navidad, el mercado se viste de gala, plantando un gran árbol lleno de luces y acogiendo un típico mercadillo navideño. Por otro lado, para cuando empiezan a subir las temperaturas, la Horchatería Daniel es la mejor opción para degustar la tradicional horchata valenciana.