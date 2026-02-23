Ni el Mercado Central de Valencia, ni la Boquería de Barcelona: el mercado más espectacular de España es una joya del Modernismo hecha de hierro, cerámica y cristal
Además de puestos de productos alimentarios, alberga varios restaurantes, cervecerías y horchaterías.
Cuando pensamos en la arquitectura modernista, una de las primeras figuras que nos vienen a la mente suele ser la de Antoni Gaudí. Tampoco es de extrañar, pues se trata de uno de nuestros arquitectos más internacionales, sino el más internacional de todos. Pero, a pesar de esto, fueron muchos otros los arquitectos de esa época que tuvieron carreras muy prolíficas, diseñando y construyendo edificios y monumentos que todavía hoy podemos visitar.
Uno de estos edificios tan impresionantes lo encontramos en el corazón de la ciudad de Valencia, un edificio inaugurado a principios del siglo pasado en el barrio del Ensanche, que en esa época estaba habitado predominantemente por la clase burguesa de la ciudad.
Epítome del modernismo valenciano
Obra del arquitecto Francisco Mora, una de las principales figuras del modernismo valenciano, el Mercado de Colón fue construido entre los años 1914 y 1916 con el objetivo de satisfacer la demanda del barrio en el que se ubica, que en esa época experimento un gran crecimiento. Inspirándose en las corrientes modernistas catalanas, Mora diseñó un gran espacio compuesto por tres naves, y cuyos extremos se cerraban con dos portaladas de ladrillo y piedra, a la manera de arcos triunfales. Motivo de gran celebración entre los por aquel entonces habitantes del barrio, el mercado se inauguró en la Nochebuena de 1916.
En el año 2003, el mercado fue restaurado para adaptarse a los nuevos tiempos. Así, el edificio se transformó en un espacio abierto, con una superficie de 3.500 metros cuadrados y altos techos que le aportan una gran luminosidad. Además, se adaptó el espacio para acoger zonas de ocio y compras, como cafeterías o las exposiciones y mercadillos que tienen lugar durante el año. En la planta inferior, en el subsuelo, es donde encontramos la zona comercial y de mercado, con tiendas de alimentación gourmet, y algunos restaurantes.
Un gastromercado para disfrutar
Uno de los puntos más fotogénicos de toda Valencia, el Mercado de Colón es el sitio ideal para irse de tardeo con los amigos o la familia. Uno pensaría que, tratándose de un espacio abierto por los cuatro lados, solo se puede disfrutar verdaderamente de él en las épocas de temperaturas más altas, pero esto no es para nada así. Durante las fechas de Navidad, el mercado se viste de gala, plantando un gran árbol lleno de luces y acogiendo un típico mercadillo navideño. Por otro lado, para cuando empiezan a subir las temperaturas, la Horchatería Daniel es la mejor opción para degustar la tradicional horchata valenciana.
El mercado es también un muy buen sitio para vivir una experiencia gastronómica única, con una gran variedad de restaurantes que se adaptan a todos los gustos y donde disfrutar de las mejores materias primas elaboradas por cocineros de vanguardia. Dos de los establecimientos más destacados que acoge el mercado son el HABITUAL by Ricard Camarena, un restaurante de comida casera con profundas raíces mediterráneas, y el Ma Khin Café, donde disfrutar de la mejor cocina de fusión asiática.
A lo largo del año, el mercado acoge varios eventos y mercadillos, como la Feria del Cava; mercados artesanales de moda, bisutería y decoración; o todo tipo de actividades populares. Así que, ya sabes, si te encuentras en Valencia y no sabes muy bien donde comer y pasar un buen rato, el Mercado de Colón es el sitio ideal.
Síguele la pista
Lo último