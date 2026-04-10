De mercado más bonito del mundo a nuevo Patrimonio de la Humanidad: un fabuloso edificio modernista, conocido como el templo de la gastronomía de España, que ya es un icono del centro histórico de la ciudad

Los puestos que componían aquel viejo mercado de carácter más bien ambulante, fueron cambiando de emplazamiento a lo largo de los siglos, hasta que en el XIX se instalaron definitivamente en un edificio levanatdo en el antiguo solar que dejó vacío el convento de los carmelitas descalzos de Sant Josep; de ahí que el nuevo mercado tomara su nombre oficial. Aunque, popularmente, siempre se le ha conocido como La Boquería, precisamente en homenaje a aquellos primeros vendedores que fueron el germen del mercado que conocemos hoy.