De mercado más bonito del mundo a nuevo Patrimonio de la Humanidad: un fabuloso edificio modernista, conocido como el templo de la gastronomía de España, que ya es un icono del centro histórico de la ciudad
A finales de marzo sabremos si la Unesco admite a trámite de la solicitud.
“Bienvenidos al mejor mercado del mundo”. Dicho así, de manera aislada y sin apellidos, puede sonar a frase pretenciosa e hiperbólica, hasta que te das cuenta de que quien la escribe es, precisamente, un lugar que recibió el título de mejor mercado del mundo. Lo más llamativo de todo es que, efectivamente, está en España.
Ese mercado es todo un emblema de la ciudad en la que se encuentra; y decimos emblema no solo a nivel arquitectónico, sino también comercial. Se trata de un edificio de hierro y vidrieras de cristal, levantado en Barcelona a finales del siglo XIX, concretamente en 1836, por el arquitecto catalán Josep Mas y Vila.
Puede que no hagan falta más pistas pero, por si acaso, las daremos: se le conoce como el templo de la gastronomía, un calificativo que no alude no solo a sus dimensiones catedralicias (casi 2.600 metros cuadrados de superficie), sino a la calidad de sus productos gastronómicos.
Icono modernista y popular de Barcelona
Es el Mercado de La Boquería, un emblema de la ciudad de Barcelona levantado a un lado de la mítica Rambla. Lo más interesante de todo es que su legado comercial viene desde mucho antes.
Y es que ya se tiene constancia de que antes de que se levantara este mastodonte de hierro y cristal, en Barcelona había un lugar de encuentro entre productores locales y compradores en el siglo XIII: estaba a las puertas de la antigua ciudad de Barcelona, en una zona conocida por aquel entonces como el Llano de la Boquería.
Los puestos que componían aquel viejo mercado de carácter más bien ambulante, fueron cambiando de emplazamiento a lo largo de los siglos, hasta que en el XIX se instalaron definitivamente en un edificio levanatdo en el antiguo solar que dejó vacío el convento de los carmelitas descalzos de Sant Josep; de ahí que el nuevo mercado tomara su nombre oficial. Aunque, popularmente, siempre se le ha conocido como La Boquería, precisamente en homenaje a aquellos primeros vendedores que fueron el germen del mercado que conocemos hoy.
Nuevo Patrimonio de la Humanidad
Ahora, la ciudad de Barcelona quiere dar un paso más, solicitando formalmente a Naciones Unidas la inclusión de La Boquería entre los sitios Patrimonio de la Humanidad. Y no solo por su valor arquitectónico, sino por la pervivencia de la tradición y el oficio de vendedores, de interacción con los clientes y de su apuesta por seguir siendo mercado, a pesar de las modas y tendencias.
Hoy son más de 200 los puestos (o paradas) que levantan la persiana a diario. Y eso se merece un premio. Qué mejor reconocimiento que el de Patrimonio de la Humanidad, para que pueda seguir haciéndolo durante muchos siglos más.
Y en esa petición La Boquería no está sola. La solicitud formal de la candidatura la ha realizado junto con otros dos mercados de relevancia internacional: el mercado de San Lorenzo (Florencia) y el mercado de Nishiki (Kioto). Habrá que esperar hasta el 30 de marzo para saber si la Unesco admite a trámite la solicitud. Crucemos dedos.
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