El mercado más bonito del Mediterráneo se llama "la catedral modernista de la gastronomía": una joya repleta de cúpulas y declarada Bien de Interés Cultural

Inaugurado en 1914 y declarado Bien de Interés Cultural, es una de las obras más representativas del modernismo valenciano y uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa. Su estructura de hierro y vidrio (coronada por cúpulas que superan los 30 metros de altura) combina monumentalidad arquitectónica y funcionalidad comercial. No es una metáfora ligera llamarlo "catedral", ya que la espacialidad interior, la luz filtrada por vidrieras y la verticalidad de sus bóvedas generan una atmósfera casi sacra dedicada al producto fresco.