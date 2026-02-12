El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
Además, es el mayor mercado de productos frescos de toda Europa.
De todos los mercados gastronómicos que hay en España, siempre suele brillar uno por encima de todos los demás. Una joya del Art Nouveau levantada en el centro histórico de la ciudad y convertida en epicentro cultural.
Por fuera, una monumental estructura de hierro forjado de tintes modernistas decorada con llamativos azulejos y vidrieras de colores que está declarada Bien de Interés Cultural. Por dentro, un espacio de dimensiones catedralicias donde unas fascinantes cúpulas de hierro coronan el edificio a más de 30 metros de altura.
El mercado más bonito de Valencia, y de España
Estamos en Valencia, en la plaza del Mercado. Porque ahí, justo enfrente de la fascinante Lonja de la Seda, se alza el Mercado Central, un lugar donde tradición, sabor y aromas del Mediterráneo son los únicos responsables de despertar todos los sentidos.
Bajo ese entramado de hierro y cristal se cuentan más de 250 puestos de productos frescos, entre frutas, hortalizas, carnes, pescados, salazones, conservas, cervezas, tiendas gourmet, productos internacionales… todo productos de proximidad y con Denominación de Origen. Incluida la paella, que por supuesto se puede pedir para llevar a casa.
El Mercado Central está considerado el mayor centro europeo de venta de productos frescos de alimentación y es el gran emblema de la historia de la Comunitat Valenciana. Es también un auténtico templo de la gastronomía de la región, tanto de la que se cultiva en la huerta como de la que nace en el mar.
Más de cien años siendo el gran referente gastronómico
Han pasado más de cien años desde que se levantara este templo, construido en 1914, pero aún así sigue siendo el gran lugar de encuentro de los valencianos. Y no solo a la hora de hacer la compra.
Lo es también a la hora de ir a comer o a almorzar, esa costumbre (la del ‘esmorzaret’) tan auténtica y genuina de los valencianos que (prácticamente nada) tiene que ver con el ‘brunch’, aunque todavía hay quienes lo confunden, para pesar de los valencianos.
En boca de todos
Y, de todos los puestos, uno suele estar siempre en boca de todos (nunca mejor dicho): es Central Bar, la barra de Ricard Camarena, el chef valenciano que cuenta con dos estrellas Michelin, una estrella verde y tres soles Repsol. Sentarse en su barra es sinónimo de disfrutar de lo mejor de Valencia en tres versiones: tapas, raciones y bocadillos.
