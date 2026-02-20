El mercado más bonito de Barcelona antes fue un convento: es de hierro, tiene un tejado de mil colores que parece flotar y está junto a un gran monumento

Diseñado por los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, el nuevo mercado volvió a abrir sus puertas en 2005, después de una demora causada por el hallazgo de los restos arqueológicos de la iglesia y el convento, los cuales se pueden visitar en el Museo de Historia de Barcelona. El elemento más destacado de esta remodelación del edificio, y el que convirtió al mercado en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, es la colorida cubierta del techo, decorada con un mosaico compuesto por más de 320.000 piezas de arenisca esmaltada, inspirado en el “trencadís” de Gaudí y cuyos colores evocan los de las puestos de frutas y verduras del interior.