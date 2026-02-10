El mercado más bonito de Andalucía tiene unas vidrieras únicas en el mundo: parece una catedral, y tiene una puerta nazarí y productos que representan la esencia de Málaga

En la manzana que crean las calles Sagasta, Guillén de Castro, Atarazanas y Plaza Arriola, el Mercado Central de Atarazanas es uno de esos sitios que hay que visitar sí o sí cuando uno se encuentra en Málaga. Abierto de 9h a 14h todos los días de la semana exceptuando los domingos, el mercado se halla en lo que en su día fue un taller naval nazarí, del que obtiene su nombre (“atarazana”) y del que tan sólo se conserva la preciosa e imponente puerta de mármol.