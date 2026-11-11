Ni Viena ni Salzburgo: el mercadillo de Navidad más bonito de Europa está en España, frente a una basílica barroca: torres mudéjares Patrimonio de la Humanidad y un belén monumental
En España hay un mercadillo navideño con ambiente europeo que se monta junto a una basílica barroca y un belén de figuras de tamaño real: luces, gastronomía y monumentos emblemáticos conforman un plan perfecto para pasar en familia o con amigos.
Hoy hemos decidido que vamos a ahorrarte un viaje hasta Viena, Praga o Zúrich estas navidades. En España hay un mercadillo navideño que reúne la magia europea en un espacio donde el patrimonio histórico juega un papel fundamental. Para que hagas una escapada completa, sin dejarte nada en el camino y sin huecos en tu agenda diaria. Del 20 de noviembre al 6 de enero de 2027, esta plaza en el centro de Zaragoza se convierte en un escenario digno de película navideña. Quién sabe, quizás para tí este también pueda ser el comienzo de una bonita historia... Pero primero te lo vamos a contar todo con detalle.
El mercadillo navideño de Zaragoza es uno de los grandes protagonistas de las fiestas año tras año. Sus más de 40 casetas reúnen propuestas muy variadas: artesanía, joyería, juguetes, ropa y productos gastronómicos con los que adelantar las compras o encontrar algún regalo diferente. Pero uno de sus mayores atractivos es el entorno. La plaza, presidida por la basílica, adquiere una atmósfera especial cuando se encienden las luces y los puestos llenan el lugar de movimiento y color.
El mercadillo navideño frente a una basílica barroca de 11 cúpulas
La plaza del Pilar es el centro de la ciudad y el escenario de cada Navidad. Allí se instala una pista de patinaje sobre hielo frente a la basílica, un tobogán gigante de 38 metros y un poblado de Papá Noel pensado especialmente para los más pequeños (y no tan pequeños, podríamos decir). ¡Menuda fantasía! El telón de fondo es la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una joya barroca monumental. El templo actual, construido entre los siglos XVII y XX, es inconfundible gracias a sus cuatro esbeltas torres de 98 metros de altura y sus 11 vistosas cúpulas revestidas con tejas vitrificadas de colores verdes, amarillos, azules y blancos.
Además de su indiscutible valor religioso, la basílica funciona como un museo pictórico y es Bien de Interés Cultural. En sus techos destaca el genio de Francisco de Goya, quien plasmó su maestría en varios frescos del templo, incluyendo la célebre cúpula Regina Martyrum. También el retablo mayor de alabastro, esculpido a principios del siglo XVI por Damián Forment, es otra obra maestra del Renacimiento español. Hasta un millón de personas han llegado a visitar el mercadillo navideño que se posa a sus pies cada año.
Un majestuoso Belén de tamaño real
El Belén de Judea ocupa la zona central de la plaza, frente a la fachada principal de la basílica. Es una tradición con más de medio siglo de historia. Las figuras son de tamaño real, tiene unos 1.200 metros cuadrados y alrededor de 50 figuras. Recrean distintas escenas bíblicas, pero también incorpora representaciones de oficios tradicionales aragoneses. La iluminación, los sonidos y las proyecciones de agua completan el montaje y lo convierten en una de las propuestas más llamativas para recorrer a pie en familia.
Qué más hacer en Zaragoza esta Navidad
Es imprescindible aprovechar el viaje para descubrir el patrimonio de la ciudad. La capital aragonesa conserva las huellas de su pasado romano, cuando era conocida como Caesaraugusta, y cuenta con monumentos que permiten recorrer distintas etapas de su historia, algunos ya mencionados. Entre ellos sobresalen el Palacio de la Aljafería, uno de los grandes ejemplos de arquitectura hispanomusulmana, y el Museo del Teatro Romano. En cuanto al capítulo gastronómico, cabe destacar que en los puestos del mercadillo se pueden encontrar dulces tradicionales, turrones y frutos secos, mientras que los restaurantes ofrecen platos contundentes de la cocina aragonesa como el ternasco de Aragón, uno de los productos más representativos de la región.
El arte mudéjar que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
El arte mudéjar aragonés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene en las torres de Zaragoza capital una de sus expresiones más impresionantes. Su construcción se basó en materiales sencillos y económicos: el ladrillo visto, moldeado con maestría para crear complejos relieves geométricos, y los azulejos de cerámica vidriada en tonos verdes, blancos y azules. En el corazón de Zaragoza destacan tres joyas imprescindibles.
La Torre de la Iglesia de San Pablo, del siglo XIV, es un imponente prisma octogonal conocido como la "tercera catedral" de la ciudad; su interior alberga una estructura de doble torre con escaleras interiores. Por su parte, la Torre de la Iglesia de Santa María Magdalena cautiva a los viajeros con sus imponentes fachadas, repletas de arcos entrecruzados. Y finalmente, la Catedral de La Seo (del Salvador), que regala al mundo el majestuoso Muro de la Parroquieta, una obra maestra de policromía geométrica.
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