Un mercadillo navideño lleno de tradición, luces y sabor en un pueblo con alma del sur de España

Diciembre llega con un brillo especial a Segura de León, en la comarca de Tentudía (Badajoz). Las luces se encienden, las calles recuperan su ritmo festivo y el aire huele a dulces caseros, brasas y leña encendida. En este rincón del suroeste extremeño, la Navidad se vive con emoción, tradición y comunidad, dando forma a una de las celebraciones más auténticas de la región: su Mercadillo Navideño, que llena la plaza y el paseo de color, artesanía y sabor durante todos los fines de semana del mes.