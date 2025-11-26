Un mercadillo navideño lleno de tradición, luces y sabor en un pueblo con alma del sur de España
Un destino perfecto para vivir diciembre entre artesanía, gastronomía popular y una de las celebraciones más queridas del año.
Diciembre llega con un brillo especial a Segura de León, en la comarca de Tentudía (Badajoz). Las luces se encienden, las calles recuperan su ritmo festivo y el aire huele a dulces caseros, brasas y leña encendida. En este rincón del suroeste extremeño, la Navidad se vive con emoción, tradición y comunidad, dando forma a una de las celebraciones más auténticas de la región: su Mercadillo Navideño, que llena la plaza y el paseo de color, artesanía y sabor durante todos los fines de semana del mes.
Un mercadillo que ilumina diciembre
Durante todo diciembre, las casetas de madera llenan el corazón del pueblo con artesanía local, productos gastronómicos, moda, decoración y regalos hechos con mimo. Son doce casetas que cuentan historias: la de los oficios que se transmiten de generación en generación, la del comercio local que apuesta por la calidad y la del talento que mantiene viva la identidad del territorio.
Recorrer el mercadillo es sumergirse en una estampa navideña perfecta: pasillos alfombrados de rojo, arcos iluminados, tejadillos llenos de luces cálidas y un ambiente cercano que envuelve a vecinos y visitantes por igual.
Aquí, la Navidad se vive de forma pausada, entre conversaciones, compras con sentido y el encanto de los pueblos que todavía conservan su alma.
Artesanía, sabor y actividades para todos
Cada fin de semana se convierte en una oportunidad para disfrutar de experiencias únicas: catas gastronómicas, elaboraciones tradicionales, talleres de dulces navideños y demostraciones de matanza didáctica que explican los secretos de los sabores segureños.
Los niños tienen un papel protagonista. Actividades infantiles, talleres creativos y momentos de pura fantasía les permiten vivir una Navidad pensada para ellos, donde la ilusión se multiplica al recorrer el mercadillo o al contemplar la plaza iluminada.
La música, las luces y la decoración convierten el paseo y la plaza en un escenario acogedor donde la vida late al ritmo de la Navidad. Es una celebración que va más allá de lo estético: es identidad, comunidad y memoria compartida.
El Día de las Migas: la gran cita
El 31 de diciembre llega el evento más esperado del mes: el Día de las Migas, una tradición profundamente arraigada y uno de los momentos más deliciosos del año. Desde primera hora, el Paseo se transforma en un gran punto de encuentro donde se preparan y reparten, de forma gratuita, migas, chorizo, panceta y vino.
Organizado por la Asociación de Juventudes junto al Ayuntamiento, este encuentro gastronómico es calidez, convivencia y sabor popular. El aroma de las migas recién hechas se mezcla con las risas de quienes regresan al pueblo por Navidad y encuentran aquí su reencuentro más esperado.
Es una forma muy segureña de despedir el año: compartiendo mesa y celebración con toda la comunidad.
Una Nochevieja con carácter propio
Cuando cae la noche, el espíritu festivo no termina. Muchas familias y grupos de amigos bajan a la plaza para recibir el nuevo año bajo las luces del reloj y la fachada iluminada. Con las uvas en la mano, el pueblo entero se reúne en una cuenta atrás llena de emociones y abrazos.
Después, la fiesta continúa con la música de un DJ, que convierte la plaza en un escenario al aire libre donde se baila hasta la madrugada. Aquí, la Nochevieja se vive de corazón, con esa mezcla de cercanía, tradición y alegría que define a los pueblos extremeños.
