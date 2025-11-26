Un mercadillo navideño lleno de tradición, luces y sabor en un pueblo con alma del sur de España

Un destino perfecto para vivir diciembre entre artesanía, gastronomía popular y una de las celebraciones más queridas del año.

El imponente castillo de Segura de León, fortaleza medieval que corona el pueblo y forma parte del paisaje histórico más emblemático de la Sierra Suroeste
El imponente castillo de Segura de León, fortaleza medieval que corona el pueblo y forma parte del paisaje histórico más emblemático de la Sierra Suroeste / Paco Martín

Diciembre llega con un brillo especial a Segura de León, en la comarca de Tentudía (Badajoz). Las luces se encienden, las calles recuperan su ritmo festivo y el aire huele a dulces caseros, brasas y leña encendida. En este rincón del suroeste extremeño, la Navidad se vive con emoción, tradición y comunidad, dando forma a una de las celebraciones más auténticas de la región: su Mercadillo Navideño, que llena la plaza y el paseo de color, artesanía y sabor durante todos los fines de semana del mes.

Pueblos Mágicos

Pueblos Mágicos

 / Pueblos Mágicos de España

RESERVA TU RUTA PREFERIDA AQUÍ

Un mercadillo que ilumina diciembre

Durante todo diciembre, las casetas de madera llenan el corazón del pueblo con artesanía local, productos gastronómicos, moda, decoración y regalos hechos con mimo. Son doce casetas que cuentan historias: la de los oficios que se transmiten de generación en generación, la del comercio local que apuesta por la calidad y la del talento que mantiene viva la identidad del territorio.

Recorrer el mercadillo es sumergirse en una estampa navideña perfecta: pasillos alfombrados de rojo, arcos iluminados, tejadillos llenos de luces cálidas y un ambiente cercano que envuelve a vecinos y visitantes por igual.

Aquí, la Navidad se vive de forma pausada, entre conversaciones, compras con sentido y el encanto de los pueblos que todavía conservan su alma.

La plaza de Segura de León al anochecer, con su iluminación festiva y las casetas de madera que dan vida al mercadillo durante todos los fines de semana de diciembre

La plaza de Segura de León al anochecer, con su iluminación festiva y las casetas de madera que dan vida al mercadillo durante todos los fines de semana de diciembre

 / Pueblos Mágicos de España

Artesanía, sabor y actividades para todos

Cada fin de semana se convierte en una oportunidad para disfrutar de experiencias únicas: catas gastronómicas, elaboraciones tradicionales, talleres de dulces navideños y demostraciones de matanza didáctica que explican los secretos de los sabores segureños.

Los niños tienen un papel protagonista. Actividades infantiles, talleres creativos y momentos de pura fantasía les permiten vivir una Navidad pensada para ellos, donde la ilusión se multiplica al recorrer el mercadillo o al contemplar la plaza iluminada.

La música, las luces y la decoración convierten el paseo y la plaza en un escenario acogedor donde la vida late al ritmo de la Navidad. Es una celebración que va más allá de lo estético: es identidad, comunidad y memoria compartida.

El Día de las Migas: la gran cita

El 31 de diciembre llega el evento más esperado del mes: el Día de las Migas, una tradición profundamente arraigada y uno de los momentos más deliciosos del año. Desde primera hora, el Paseo se transforma en un gran punto de encuentro donde se preparan y reparten, de forma gratuita, migas, chorizo, panceta y vino.

Las migas, uno de los platos más queridos de la gastronomía local, se preparan y reparten de forma gratuita en el Paseo durante el tradicional Día de las Migas, el 31 de diciembre

Las migas, uno de los platos más queridos de la gastronomía local, se preparan y reparten de forma gratuita en el Paseo durante el tradicional Día de las Migas, el 31 de diciembre

 / Pueblos Mágicos de España

Organizado por la Asociación de Juventudes junto al Ayuntamiento, este encuentro gastronómico es calidez, convivencia y sabor popular. El aroma de las migas recién hechas se mezcla con las risas de quienes regresan al pueblo por Navidad y encuentran aquí su reencuentro más esperado.

Es una forma muy segureña de despedir el año: compartiendo mesa y celebración con toda la comunidad.

Una Nochevieja con carácter propio

Cuando cae la noche, el espíritu festivo no termina. Muchas familias y grupos de amigos bajan a la plaza para recibir el nuevo año bajo las luces del reloj y la fachada iluminada. Con las uvas en la mano, el pueblo entero se reúne en una cuenta atrás llena de emociones y abrazos.

Después, la fiesta continúa con la música de un DJ, que convierte la plaza en un escenario al aire libre donde se baila hasta la madrugada. Aquí, la Nochevieja se vive de corazón, con esa mezcla de cercanía, tradición y alegría que define a los pueblos extremeños.

Farolillos ascendiendo al cielo en una de las actividades más emotivas del programa navideño, que reúne a familias y visitantes en la plaza del pueblo

Farolillos ascendiendo al cielo en una de las actividades más emotivas del programa navideño, que reúne a familias y visitantes en la plaza del pueblo

 / Pueblos Mágicos de España

Cuando cae la noche, el espíritu festivo no termina. Muchas familias y grupos de amigos bajan a la plaza para recibir el nuevo año bajo las luces del reloj y la fachada iluminada. Con las uvas en la mano, el pueblo entero se reúne en una cuenta atrás llena de emociones y abrazos.

Después, la fiesta continúa con la música de un DJ, que convierte la plaza en un escenario al aire libre donde se baila hasta la madrugada. Aquí, la Nochevieja se vive de corazón, con esa mezcla de cercanía, tradición y alegría que define a los pueblos extremeños.

Tags _
Extremadura
pueblos mágicos
Navidad
Club VIAJAR

Síguele la pista

  • Lo último