En esta isla puedes escuchar un piano entre 200 velas y acabar la noche en un concierto frente al mar: así suena el destino más musical del Mediterráneo
Menorca arranca la temporada con conciertos en espacios singulares y mantiene durante meses una programación musical que va de recitales íntimos a festivales al aire libre.
En Menorca, basta con sentarse frente a un piano rodeado de velas, entrar en un teatro histórico o descubrir un concierto en una galería para entender que aquí la música también forma parte del paisaje. No es un simple plan cultural. Es una manera de vivir la isla.
Con la llegada de la primavera, ese pulso creativo se hace especialmente visible con el Opening Menorca 2026, que funciona como arranque de la temporada cultural y turística y convierte distintos puntos de la isla en un recorrido de conciertos, propuestas escénicas y experiencias sonoras a través del arte. Pero lo interesante no es solo la programación. Es la forma en que Menorca ha construido una escena musical conectada con el territorio.
¿Por qué Menorca suena diferente?
La música en Menorca no se concentra en grandes recintos. Se reparte entre teatros, centros patrimoniales, galerías, patios, hoteles y espacios abiertos. Eso cambia la experiencia. Aquí el concierto no depende solo del artista. También importa el lugar.
Uno de los ejemplos más claros llega el 16 de abril con “1 Piano & 200 velas”, el espectáculo de David Gómez en el Centre de Patrimoni Marítim Thalassa, en Es Castell. La propuesta parte de una idea muy simple: un piano, una iluminación cuidada y un formato íntimo. Y funciona precisamente por eso.
En Menorca, la música no busca ser masiva. Busca ser cercana. Ese matiz define muy bien la identidad cultural de la isla. Aquí muchas veces importa más el contexto que el volumen.
Conciertos que invitan a recorrer la isla
El Opening no se vive en un único punto. La programación se extiende por Mahón, Es Castell, Alaior, Ciutadella, Sant Lluís o Mercadal, y eso convierte la agenda en una forma de descubrir la isla.
En Mahón, varios espacios creativos integran música en directo dentro de su programación. Lugares como POC A POC Menorca, Enso Art Gallery, Atica o Ca n’Oliver combinan exposiciones, sesiones musicales y experiencias sonoras.
En Alaior, el Convent de Sant Diego propone una jornada donde conviven música, pintura y literatura. En Ciutadella y Sant Lluís, varias actividades culturales incorporan actuaciones en pequeño formato que encajan con esa escala más íntima que define la escena local.
Escenarios con personalidad propia
En Menorca, el escenario forma parte del concierto. No es lo mismo escuchar música en un espacio neutro que hacerlo en un teatro histórico, un patio o un enclave frente al mar.
El 24 de abril, la cantante Maika Makovski actúa en acústico en el Teatre des Born, en Ciutadella. El formato encaja con el espacio. Cercano, directo y sin artificios. Es una de esas propuestas que resumen bien la manera en que la isla entiende la música en vivo.
También hay actuaciones en galerías, centros culturales, hoteles o espacios patrimoniales. La cercanía entre artista y público cambia la percepción del concierto y hace que la experiencia resulte más inmediata.
El 25 de abril, el cierre del Opening Menorca tendrá lugar en Hauser & Wirth Menorca, en la Isla del Rey, con una programación que incluye un concierto de góspel. Arte contemporáneo, patrimonio y música en directo convivirán aquí en un mismo espacio.
Una temporada musical que no termina en abril
La música continúa durante los meses de verano y confirma que la isla tiene una programación cada vez más sólida.
Uno de los espacios clave es Es Claustre, en Mahón, un antiguo patio conventual convertido en escenario al aire libre. Su programación de 2026 volverá a reunir a artistas como Juventude, Pedro Pastor, Lucía Fumero, Molotov, Mishima, Depedro o Pablopablo, consolidando su papel dentro de la escena musical menorquina.
A esa agenda se suma el Menorca Jazz Festival, que prolonga su actividad hasta principios de junio y refuerza la relación de la isla con este género.
Cuando el verano se acerca a su final, el calendario todavía guarda una de sus citas más reconocibles: el Cranc Illa de Menorca Festival, que se celebra en septiembre y se ha consolidado como uno de los festivales con más personalidad del archipiélago.
Más allá de sus playas, Menorca ha consolidado una programación musical que suma valor al viaje y amplía la forma de descubrir la isla.