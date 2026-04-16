En esta isla puedes escuchar un piano entre 200 velas y acabar la noche en un concierto frente al mar: así suena el destino más musical del Mediterráneo

En Menorca, basta con sentarse frente a un piano rodeado de velas, entrar en un teatro histórico o descubrir un concierto en una galería para entender que aquí la música también forma parte del paisaje. No es un simple plan cultural. Es una manera de vivir la isla.

Es Castell forma parte de ese recorrido musical que lleva los conciertos a distintos puntos de la isla. / Ugo Burlini

Con la llegada de la primavera, ese pulso creativo se hace especialmente visible con el Opening Menorca 2026, que funciona como arranque de la temporada cultural y turística y convierte distintos puntos de la isla en un recorrido de conciertos, propuestas escénicas y experiencias sonoras a través del arte. Pero lo interesante no es solo la programación. Es la forma en que Menorca ha construido una escena musical conectada con el territorio.

¿Por qué Menorca suena diferente?

La música en Menorca no se concentra en grandes recintos. Se reparte entre teatros, centros patrimoniales, galerías, patios, hoteles y espacios abiertos. Eso cambia la experiencia. Aquí el concierto no depende solo del artista. También importa el lugar.

1 Piano & 200 velas, de David Gómez, lleva la música a un formato íntimo en Es Castell. / Fundació Foment del Turisme de Menorca

Uno de los ejemplos más claros llega el 16 de abril con “1 Piano & 200 velas”, el espectáculo de David Gómez en el Centre de Patrimoni Marítim Thalassa, en Es Castell. La propuesta parte de una idea muy simple: un piano, una iluminación cuidada y un formato íntimo. Y funciona precisamente por eso.

En Menorca, la música no busca ser masiva. Busca ser cercana. Ese matiz define muy bien la identidad cultural de la isla. Aquí muchas veces importa más el contexto que el volumen.

Músico en Punta Nati. La cercanía y el entorno forman parte de una manera de vivir la música muy ligada a Menorca. / JJFarquitectos

Conciertos que invitan a recorrer la isla

El Opening no se vive en un único punto. La programación se extiende por Mahón, Es Castell, Alaior, Ciutadella, Sant Lluís o Mercadal, y eso convierte la agenda en una forma de descubrir la isla.

En Mahón, varios espacios creativos integran música en directo dentro de su programación. Lugares como POC A POC Menorca, Enso Art Gallery, Atica o Ca n’Oliver combinan exposiciones, sesiones musicales y experiencias sonoras.

El Menorca Jazz Festival amplía la programación musical de la isla más allá de la primavera. / Fundació Foment del Turisme de Menorca

En Alaior, el Convent de Sant Diego propone una jornada donde conviven música, pintura y literatura. En Ciutadella y Sant Lluís, varias actividades culturales incorporan actuaciones en pequeño formato que encajan con esa escala más íntima que define la escena local.

Escenarios con personalidad propia

En Menorca, el escenario forma parte del concierto. No es lo mismo escuchar música en un espacio neutro que hacerlo en un teatro histórico, un patio o un enclave frente al mar.

El 24 de abril, la cantante Maika Makovski actúa en acústico en el Teatre des Born, en Ciutadella. El formato encaja con el espacio. Cercano, directo y sin artificios. Es una de esas propuestas que resumen bien la manera en que la isla entiende la música en vivo.

Maika Makovski actúa en acústico el 24 de abril en el Teatre des Born, en Ciutadella. / Fundació Foment del Turisme de Menorca

También hay actuaciones en galerías, centros culturales, hoteles o espacios patrimoniales. La cercanía entre artista y público cambia la percepción del concierto y hace que la experiencia resulte más inmediata.

El 25 de abril, el cierre del Opening Menorca tendrá lugar en Hauser & Wirth Menorca, en la Isla del Rey, con una programación que incluye un concierto de góspel. Arte contemporáneo, patrimonio y música en directo convivirán aquí en un mismo espacio.

Una temporada musical que no termina en abril

La música continúa durante los meses de verano y confirma que la isla tiene una programación cada vez más sólida.

Es Claustre se ha consolidado como uno de los escenarios musicales clave del verano menorquín. / Fundació Foment del Turisme de Menorca

Uno de los espacios clave es Es Claustre, en Mahón, un antiguo patio conventual convertido en escenario al aire libre. Su programación de 2026 volverá a reunir a artistas como Juventude, Pedro Pastor, Lucía Fumero, Molotov, Mishima, Depedro o Pablopablo, consolidando su papel dentro de la escena musical menorquina.

A esa agenda se suma el Menorca Jazz Festival, que prolonga su actividad hasta principios de junio y refuerza la relación de la isla con este género.

El Cranc Illa de Menorca Festival es una de las citas con más personalidad del calendario musical insular / Javier Rosa | Live Photo

Cuando el verano se acerca a su final, el calendario todavía guarda una de sus citas más reconocibles: el Cranc Illa de Menorca Festival, que se celebra en septiembre y se ha consolidado como uno de los festivales con más personalidad del archipiélago.

Más allá de sus playas, Menorca ha consolidado una programación musical que suma valor al viaje y amplía la forma de descubrir la isla.