Ni Menorca ni Girona, para encontrar la mejor playa de España tienes que ir hasta un pueblo perdido en Castellón: casi un kilómetro de arena fina y flanqueada por enormes dunas donde crecen las flores más bonitas de la región

España sigue siendo la reina indiscutible de las Banderas Azules europeas, y eso significa que es el país que más distintivos acumula en sus playas, calas, costas y puertos deportivos. De las casi 800 banderas azules que ha conseguido en 2026 (cifra récord en la historia de este distintivo, por cierto), hay una que lleva 40 años recibiendo el galardón, lo que la coloca directamente en el podio de las mejores playas de España.

La región que esconde una playa que lleva 40 años entre las mejores de España tiene otras tan bonitas como esta. / Istock / TONO BALAGUER

Lo curioso es que no está en una isla paradisíaca como Menorca o Formentera, tampoco está en la Costa Brava, esa zona privilegiada de Girona donde las calas preciosas, de aguas turquesas y rodeadas de un paisaje de bosque y acantilados, se suceden una tras otra. Está en la Comunidad Valenciana, en un pueblo remoto de Castellón para ser precisos, ubicada en una zona tranquila pero de larga tradición turística.

Adriana Fernández

El secreto mejor guardado de Castellón

Es la playa del Carregador, o lo que es lo mismo, la playa urbana del municipio de Alcossebre. Es, probablemente, su playa más emblemática: lleva siendo Bandera Azul desde 1987 de manera ininterrumpida (solo siete playas de España pueden decir lo mismo) y, como no podía ser de otro modo, también la más concurrida cuando llega la temporada de verano.

Para encontrar la mejor playa de España este verano tienes que ir hasta un pueblo perdido en Castellón / Istock

Tiene una extensión de casi un kilómetro (y más de 70 metros de ancho) y su punto fuerte está en uno de los extremos: un ecosistema natural de dunas con una riqueza botánica que convierte a esta playa en algo único: tiene una importante colonia de azucena marina, una planta de vistosas flores de color blanco y con forma de trompeta que le da a la playa un aspecto de singular belleza.

Dónde está esta preciosa playa

Alcossebre presume de contar con más de diez kilómetros de costa, pero la playa del Carregador no tiene pérdida, es muy fácil de localizar incluso si es la primera vez que uno pone un pie en este municipio castellonense. Y es que la del Carregador se encuentra justo frente al núcleo urbano principal y destaca por ser la playa de arena más extensa de la localidad.

Alcossebre tiene más de diez kilómetros de costa. / Istock

Alcossebre es uno de los destinos costeros más agradables de toda la provincia de Castellón. En parte es así porque se trata de un destino que no ha hecho lo que el resto de sus vecinos: a diferencia de muchas localidades del Mediterráneo, este ha evitado gran parte de la masificación urbanística, lo que le ha permitido conservar una combinación poco habitual de playas, montaña y espacios naturales protegidos.

El último paraíso del Mediterráneo sin urbanizar

De hecho, su cercanía al Parque Natural de la Serra d’Irta es uno de sus grandes atractivos, sobre todo para quienes disfrutan del turismo de naturaleza. Esta es una de las últimas sierras litorales mediterráneas que quedan prácticamente sin urbanizar; y eso, tratándose del Mediterráneo, es casi un milagro.

Es uno de los Parques Naturales más desconocidos y salvajes de España, un paraíso para hacer senderismo. / Istock

El Parque Natural es una zona protegida de unos 12 kilómetros de costa, entre acantilados, senderos y calas vírgenes, lo que la convierte en un lugar ideal para practicar senderismo, pero también bicicleta de montaña o snorkel en sus aguas.

Está delimitado entre Alcossebre y Peñíscola, y esconde tesoros arquitectónicos y patrimoniales como el Faro de Irta o la Ermita de Santa Lucía, fechada en el siglo XVII. De marcado estilo barroco valenciano, los historiadores sostienen que pudo haber sido levantada sobre una antigua torre de vigilancia costera, de esas que se construyeron en la zona entre los siglos XV y XVI.