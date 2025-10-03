Menorca fuera de temporada: viaje cultural a la isla tranquila

Los romanos llegaron en el 123 a. C. y fundaron Sanisera, una ciudad portuaria en el extremo norte de la isla, junto al puerto de Sanitja. En este rincón apartado del Parque Natural de s’Albufera des Grau, aún pueden visitarse los restos de aquella ciudad y su campamento militar. En tiempos bizantinos florecieron las primeras basílicas paleocristianas, como las de Son Bou o Es Fornàs de Torelló, cuyos restos evocan la espiritualidad de los primeros cristianos menorquines. Pero fue la civilización islámica la que configuró un paisaje más reconocible: de aquel periodo (siglos X al XIII) perviven palabras, topónimos y estructuras agrícolas, aunque su legado más monumental es el castillo de Santa Águeda, encaramado a una cima que domina media isla. Fue el último bastión musulmán en caer ante las tropas de Alfonso III de Aragón, y desde sus ruinas aún se puede imaginar el eco de aquella conquista. Con la victoria cristiana de 1287, Menorca se incorporó a la Corona de Aragón y comenzó un ciclo marcado por la expansión del catolicismo. Sobre las ruinas de la mezquita mayor de al-Manûrqa (la Ciutadella musulmana) se alzó la catedral de Santa María, soberbio ejemplo del gótico catalán, que aún preside el corazón de la localidad. En Maó se construyó la iglesia de Santa María, y en lo alto del Monte Toro —centro geográfico de Menorca, que regala increíbles vistas panorámicas—, se levantó el santuario de la Mare de Déu, patrona de Menorca. Iglesias, conventos, claustros y ermitas dibujaron un mapa espiritual que sigue latiendo en las fiestas populares, las romerías y el paisaje isleño.