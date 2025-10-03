Menorca fuera de temporada: viaje cultural a la isla tranquila
La isla más serena del Mediterráneo invita a recorrerla con mirada curiosa y el ánimo dispuesto a la sorpresa. Desde los vestigios talayóticos —únicos en el mundo— hasta las galerías de arte más vanguardistas, Menorca ofrece una riqueza cultural que sorprende por su densidad, autenticidad y belleza.
Cada mañana, cuando el sol se eleva por el horizonte, la silueta de la Naveta des Tudons se enciende de tonos dorados y se recorta en el paisaje como una nave de piedra varada en el tiempo. Tiene dimensiones modestas, pero su estampa es tan poderosa que uno comprende al instante por qué este monumento funerario, que lleva más de tres milenios vigilando el mismo paisaje, se ha convertido en símbolo de la Menorca prehistórica.
Hoy, la tramontana que recorre la isla lleva ecos de esos secretos ancestrales, pero también el rumor de la vida contemporánea que late en núcleos urbanos como Maó y Ciutadella. Y es que, si bien la isla tranquila es famosa por sus bellísimas calas y sus aguas color turquesa, hay otra Menorca que cautiva gracias a su abundante patrimonio, su arquitectura tradicional y una notable oferta cultural que la convierten en un destino único más allá del verano.
Un enigma tallado en piedra
Desde 2023, el legado talayótico es Patrimonio Mundial de la Unesco. En apenas 700 km2 se reparten más de 1.500 yacimientos: cada kilómetro cuadrado de la isla balear esconde dos tesoros del pasado, lo que convierte a Menorca en la isla con mayor densidad arqueológica del Mediterráneo.
No es solo cuestión de números. La cultura talayótica, que se desarrolló durante 2.200 años, tiene carácter único. Entre sus vestigios hay construcciones sin parangón en el planeta, como las navetas y las taulas, envueltas aún en enigmas que harían las delicias de Indiana Jones.
Construida hacia el 1200 a. C., la Naveta des Tudons es la mejor conservada de las cuarenta y cinco que hay en la isla. Cuando en los años 60 la arqueóloga Maria Lluïsa Serra excavó esta tumba colectiva de muros ciclópeos, en su interior aparecieron restos de un centenar de individuos, de ambos sexos y todas las edades, acompañados de pulseras de bronce, piezas de cerámica y algunas armas.
Las navetas y los talayots —torres que dan nombre a la cultura— revelan una sociedad compleja, capaz de levantar obras colosales. Sin embargo, las taulas —megalitos formados por un pilar vertical y una losa horizontal—, despiertan mayor fascinación. Únicas en el mundo, su función sigue siendo un enigma, aunque estudios recientes apuntan a un uso ritual y astronómico: muchas están orientadas hacia constelaciones concretas que hace tres milenios tenían un significado sagrado.
En el poblado de Talatí de Dalt, cerca de Maó, se alza una de las taulas mejor conservadas de la isla. Llego allí a la hora de la siesta, así que soy el único visitante. Camino entre restos de muralla, cuevas funerarias y cimientos de varias casas abrazadas por acebuches, hasta que, al fin, me encuentro frente a la taula. Aunque es una sombra de lo que fue, la mole ciclópea me hipnotiza con sus misterios. El hechizo se esfuma cuando llega otra viajera solitaria que, más atrevida que yo, se acerca al megalito y lo acaricia, como si con ese gesto pudiera desentrañar sus secretos.
Torre d’en Galmés, el poblado talayótico más extenso de Menorca, ofrece una visión aún más completa de esta civilización. Sus seis hectáreas incluyen tres taulas, múltiples talayots y un sofisticado sistema de recogida de aguas pluviales que demuestra la pericia de sus constructores.
Corazón del Mediterráneo
Desde tiempos antiguos, Menorca ha sido encrucijada del Mediterráneo. Por su posición estratégica en las rutas marítimas, fue anhelo de imperios y escenario de conquistas. En su escasa superficie se cruzaron los designios de romanos, bizantinos y musulmanes, los sueños de la Corona de Aragón, la codicia del pirata Barbarroja y las ambiciones de las potencias europeas del siglo XVIII. Cada civilización dejó su impronta: en las piedras, en la lengua, en la gastronomía, en las creencias… Y así, como un libro escrito en piedra marés, la Menorca actual conserva, capa sobre capa, la memoria de su historia compartida.
Los romanos llegaron en el 123 a. C. y fundaron Sanisera, una ciudad portuaria en el extremo norte de la isla, junto al puerto de Sanitja. En este rincón apartado del Parque Natural de s’Albufera des Grau, aún pueden visitarse los restos de aquella ciudad y su campamento militar. En tiempos bizantinos florecieron las primeras basílicas paleocristianas, como las de Son Bou o Es Fornàs de Torelló, cuyos restos evocan la espiritualidad de los primeros cristianos menorquines. Pero fue la civilización islámica la que configuró un paisaje más reconocible: de aquel periodo (siglos X al XIII) perviven palabras, topónimos y estructuras agrícolas, aunque su legado más monumental es el castillo de Santa Águeda, encaramado a una cima que domina media isla. Fue el último bastión musulmán en caer ante las tropas de Alfonso III de Aragón, y desde sus ruinas aún se puede imaginar el eco de aquella conquista. Con la victoria cristiana de 1287, Menorca se incorporó a la Corona de Aragón y comenzó un ciclo marcado por la expansión del catolicismo. Sobre las ruinas de la mezquita mayor de al-Manûrqa (la Ciutadella musulmana) se alzó la catedral de Santa María, soberbio ejemplo del gótico catalán, que aún preside el corazón de la localidad. En Maó se construyó la iglesia de Santa María, y en lo alto del Monte Toro —centro geográfico de Menorca, que regala increíbles vistas panorámicas—, se levantó el santuario de la Mare de Déu, patrona de Menorca. Iglesias, conventos, claustros y ermitas dibujaron un mapa espiritual que sigue latiendo en las fiestas populares, las romerías y el paisaje isleño.
Ciutadella y Maó, las dos grandes ciudades de la isla, resumen en sus calles siglos de historia. Ciutadella, de aire noble y recogido, fue durante siglos capital política, eclesiástica y aristocrática. Sus palacios señoriales —como Torre Saura o Can Salort—, bastiones defensivos y calles porticadas conservan intacto el sabor de un tiempo de esplendor. La plaza del Borne, con el obelisco que recuerda el asalto turco de 1558 (l’Any de sa desgràcia, como aún lo llaman los ciutadellencs) y la catedral, narran las heridas y las glorias de la ciudad.
Maó, en cambio, mira al mar. Uno se asoma a su puerto natural —el segundo más grande del mundo— y comprende por qué lo codiciaron las potencias europeas. Arriba, en la parte alta, se asientan el Museo de Menorca, el Claustre del Carme y Ca n’Oliver, donde historia y arte conviven con la vida cotidiana.
Un siglo bajo la Union Jack
El siglo XVIII fue uno de los capítulos más agitados de la historia menorquina: en cien años, la isla cambió de bandera en seis ocasiones, siendo tres veces británica, dos española y una francesa. La presencia gala fue efímera (1756 a 1763), pero dejó huella en forma de un pequeño pueblo de casitas blancas: Sant Lluís. De esos años data el molino que aún recibe al visitante —el Molí de Dalt—, hoy museo etnológico, y la plaza de Sa Creu, corazón de un entramado urbano de trazado ortogonal y sabor mediterráneo. A esa etapa se atribuye la internacionalización de la mayonesa, que los franceses llevaron a su cocina bautizándola con el nombre de su lugar de origen: Maó.
La Menorca inglesa, por su parte, supuso un periodo de dinamismo económico y cultural. De esa época datan muchas de las casas señoriales de Maó, los boínders o balcones acristalados y los ventanales de guillotina que dan carácter a la ciudad. El Camí d’en Kane, que unía Maó con Ciutadella, se construyó para articular el territorio, y la Illa del Rei, en medio del puerto, acogió un hospital naval que los soldados ingleses bautizaron como The Bloody Island (la isla sangrienta). En Es Castell (entonces Georgetown), la impronta británica pervive en el fuerte de Marlborough y en sus fachadas rojizas, aunque hoy gobierna el espíritu mediterráneo de Cales Fonts, donde las cuevas de pescadores albergan ahora restaurantes con vistas al amanecer.
En clave de vanguardia
Más allá de su costa paradisiaca, Menorca cultiva una vida cultural que no se detiene tras el verano. La isla, Reserva de la Biosfera, también lo es de creatividad: alberga museos, galerías de vanguardia y festivales como Menorca Doc Fest. Sus espacios culturales, a menudo se integran en iglesias, casas señoriales o conventos, como el Claustre del Carme en Maó, que combina mercado, conciertos y exposiciones en un marco con alma colectiva. En ellos, la piedra marés convive con videoinstalaciones y piezas arqueológicas, en una simbiosis única entre pasado y presente, entre raíz y mirada contemporánea. El mejor lugar para comprender la historia de la isla es el Museo de Menorca, instalado en el antiguo convento de Sant Francesc de Maó. Sus salas —que abarcan desde la prehistoria hasta el siglo XX— muestran la vida cotidiana de los primeros pobladores, figuras rituales como el dios egipcio Imhotep hallado en la taula d’en Galmés, o las huellas de la herencia británica. No muy lejos, en el centro, galerías como Cayón o Albarrán Bourdais ofrecen una ventana al arte contemporáneo, con propuestas que dialogan con la isla desde una mirada internacional.
En pleno corazón del puerto, la galería Hauser & Wirth —una de las más influyentes del mundo— ha transformado la Illa del Rei en centro de arte contemporáneo internacional. Aquí, entre pinares, acebuches y el antiguo hospital de la Bloody Island, se suceden las exposiciones temporales de artistas como Chillida, Rottenberg o Sherman en un entorno que combina arquitectura, paisaje y arte de vanguardia con un restaurante —Cantina— que ofrece una carta basada en el producto local.
De regreso al interior, en el centro histórico de Alaior un antiguo caserón se ha convertido en refugio de los grandes nombres del arte contemporáneo. LÔAC (Alaior Art Contemporani) reúne obras de Joan Miró, Antoni Tàpies, Jaume Plensa, Marina Abramović o Antonio López, entre otros. Además, la antigua iglesia de Gràcia, acoge de forma permanente la Capilla Abramović: cinco esculturas de alabastro talladas con tecnología 3D que evocan un ritual silencioso entre lo sagrado y lo corporal.
En Menorca, donde el paisaje es una obra de arte, también hay lugar para las manifestaciones creativas al aire libre. En las afueras de Ciutadella, muy cerca de la Naveta des Tudons, Lithica propone recorrer las antiguas canteras de piedra marés, convertidas en un jardín escultórico único en el Mediterráneo. Lo que en otro tiempo fueron heridas abiertas en el paisaje, se han transformado en espacios de contemplación y creatividad, donde naturaleza y arte dialogan en armonía. Aquí, artistas contemporáneos —como la francesa Laetitia Lara, autora de un laberinto inspirado en el dédalo del Minotauro— trabajan la misma materia prima que sus antecesores prehistóricos, cerrando un círculo que convierte la visita en un viaje a través de la eternidad mediterránea.
La piedra marés, extraída durante siglos del corazón de la isla, ha sido templo, tumba, hogar, fortaleza y lienzo. Y aún sigue siendo materia viva: delimita caminos, sostiene historias, enmarca silencios y perfila un paisaje rural donde perduran muros de piedra seca y barracas de pastores, signos de una cultura que conversa con la tierra. Todo en esta isla —la luz, el viento, las piedras— guarda una memoria que se insinúa, pero nunca se revela del todo. Como la propia Menorca, que invita a mirar más allá del verano, a escuchar lo que no siempre se ve. A perderse —y encontrarse— en su geografía íntima: la que encierra todos sus secretos.
Síguele la pista
Lo último