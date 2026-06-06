Los viajeros mayores de 60 años cada vez lo tienen más claro: estos son los 10 pueblos costeros de España donde mejor se vive el verano entre paseos junto al mar, gastronomía local y un ritmo de vida sin prisas
Muchos viajeros sénior valoran especialmente destinos donde sea posible caminar, comer bien y disfrutar del paisaje sin prisas.
Viajar después de los 60 años no siempre significa buscar grandes ciudades o itinerarios repletos de visitas. Es más, muchos viajeros priorizan destinos cómodos donde sea posible caminar junto al mar, disfrutar de la gastronomía local, sentarse en una terraza sin mirar el reloj y recorrer calles con historia a un ritmo tranquilo. Lo importante es no dejar de descubrir destinos, tengas la edad que tengas.
Esa forma de entender el viaje encaja con el concepto de escapada slow, una tendencia que apuesta por conocer los lugares con calma y disfrutar del entorno sin prisas.
Precisamente bajo esa filosofía, la plataforma Billionhands, que elabora clasificaciones a partir de las valoraciones y votos de su comunidad de usuarios, ha seleccionado algunos de los pueblos costeros más atractivos de España para este tipo de experiencias. Todos ellos con un elemento común: permiten disfrutar del verano a otro ritmo, combinando paisajes marítimos, patrimonio y buena gastronomía.
Puerto de Mogán (Gran Canaria)
Conocido popularmente como la "Pequeña Venecia" de Gran Canaria, Puerto de Mogán destaca por sus canales, sus casas blancas decoradas con flores y su agradable puerto deportivo. Su origen pesquero sigue muy presente, aunque hoy es también uno de los enclaves turísticos más apreciados del archipiélago.
Las playas tranquilas, las aguas calmadas y un clima suave durante buena parte del año explican por qué encabeza esta clasificación.
Combarro (Pontevedra)
Pocos pueblos tienen una imagen tan reconocible como Combarro, donde decenas de hórreos se alinean junto a la ría formando uno de los paisajes más emblemáticos de Galicia y que seguro habrás visto en alguna que otra postal. Sus calles empedradas y sus casas tradicionales de granito conservan buena parte del carácter marinero de las Rías Baixas.
Su tamaño compacto es perfecto para recorrer el casco histórico a pie mientras descubres algunos de los rincones más fotografiados de toda la provincia de Pontevedra y paras a darte un homenaje en cualquiera de sus restaurantes.
Getaria (Guipúzcoa)
Entre el Cantábrico y los viñedos de txakoli, Getaria mantiene intacta la esencia de los antiguos puertos pesqueros vascos. La localidad es especialmente conocida por su tradición gastronómica y por los restaurantes junto al puerto especializados en pescado a la brasa. Tras la comida, date un paseo por su encantador casco histórico y el entorno costero.
Corrubedo (A Coruña)
Situado en el municipio de Ribeira, Corrubedo es uno de esos lugares donde la naturaleza sigue siendo la gran protagonista. Su entorno está marcado por el cercano Parque Natural de las Dunas de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán, uno de los espacios protegidos más singulares de Galicia. Súmale playas abiertas y ambiente marinero y tienes un pequeño e ideal destino costero para quienes buscan tranquilidad.
Lekeitio (Vizcaya)
Lekeitio es de esos destinos que tienen todo lo que buscas y por ello son difíciles de encontrar, pero una vez descubierto quieres volver una y mil veces. Tiene tradición pesquera (su puerto sigue siendo uno de los puntos neurálgicos de la localidad), patrimonio histórico y una ubicación privilegiada frente al mar Cantábrico.
La belleza natural del entorno y la cercanía de la isla de San Nicolás contribuyen a reforzar el atractivo de uno de los pueblos más conocidos de la costa vizcaína.
Ribadesella (Asturias)
Situada en la desembocadura del río Sella, Ribadesella tiene algunos de los paisajes más representativos del litoral asturiano. Aquí conviven mar, montaña y patrimonio, lo que ha hecho que este destino se convierta en el favorito de muchos.
Además de sus playas y su agradable paseo marítimo, la villa es conocida por albergar la Cueva de Tito Bustillo, considerada uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de Europa.
Comillas (Cantabria)
Comillas es especial la mires por donde la mires. La villa destaca por algo poco habitual en una localidad costera, y es la extraordinaria concentración de patrimonio histórico y arquitectónico que la ha convertido en uno de los destinos más visitados de Cantabria.
Encontrarás palacios, villas señoriales y edificios modernistas. El más conocido, sin duda, El Capricho de Gaudí. Ya solo por ello este pueblo cántabro merece una visita.
Isla Cristina (Huelva)
La tradición marinera sigue muy presente en Isla Cristina, una localidad situada en la costa occidental de Huelva y conocida por sus playas de arena fina, sus marismas y su actividad pesquera.
Uno de sus principales atractivos es su gastronomía ligada al pescado y a los salazones de la que podrás disfrutar en un ambiente relajado incluso durante los meses de verano.
Cadaqués (Girona)
Rodeado por los paisajes del Cap de Creus, Cadaqués conserva el encanto de las antiguas villas mediterráneas de pescadores. Poco podemos decir de su belleza para estar a la altuura de la realidad, pero si vas, lo podrás comprobar por ti mismo solo con ver sus casas blancas, sus callejuelas estrechas y las vistas sobre el mar que han convertido al municipio en uno de los lugares más fotografiados de Cataluña.
Cudillero (Asturias)
Las coloridas casas que trepan por la ladera sobre el puerto son una de las imágenes más reconocibles de este rincón de Asturias.
Cudillero mantiene intacto el carácter de los antiguos pueblos pesqueros del Cantábrico y conserva una atmósfera muy distinta a la de otros destinos más masificados.
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