Las 5 mejores playas de España para ver el 'Mar de Ardora': el fenómeno natural de la bioluminiscencia

Hay mares y playas en el mundo donde, sobre todo cuando se esconde el Sol, tiene lugar un fenómeno natural que parece pertenecer a otro mundo. Me refiero a la bioluminiscencia marina o Mar de Ardora, un fenómeno por el que determinados organismos vivos (en este caso vertebrados e invertebrados marinos, así como hongos y bacterias) emiten una luz parecida a la de las luciérnagas. Presente desde hace más de 500 millones de años, la bioluminiscencia marina se puede observar en cantidad de playas de alrededor del mundo.

El Mar de Ardora es un suceso mágico / Istock / Candyfloss-Film

Tenemos la suerte de que, en las playas de las costas españolas, podemos ser testigos de esta maravilla de la naturaleza. Pero ¡cuidado!, no es en todas las playas del territorio que uno puede quedar fascinado con las luces en el agua. A continuación te propongo una pequeña selección de lugares donde observar la bioluminiscencia marina en todo su esplendor.

Adriana Fernández

Un baño por el cosmos marino

Descrito por aquellas personas que lo han experimentado como algo parecido a nadar entre las estrellas, aquí en España encontramos varias playas en las que vivir este suceso tan mágico. La mayoría de ellas se encuentra en Galicia, punto especialmente caliente para que se de la bioluminiscencia marina. Pero también hay otros lugares.

Islas Cíes e Isla de Ons

Aunque se puede encontrar a lo largo de casi toda la costa gallega (la riqueza de ésta hace que se acumulen millones de nutrientes en sus aguas), este conjunto de islas ubicado entre las rías de Vigo y Pontevedra es uno de los principales puntos calientes para la bioluminiscencia. Esto se debe a que la contaminación lumínica es baja, las aguas están calmadas y la temperatura es relativamente baja.

Playa de Carnota

Se trata de la playa más larga de toda Galicia, con un arenal que se extiende hasta los 7 kilómetros. Este es, quizás, el lugar más destacado de todo el litoral gallego para experimentar el Mar de Ardora. Ya sea de noche o de día, esta playa es perfecta para disfrutar en cualquier momento.

Playa Dos Riás

Bastante alejado de cualquier núcleo urbano, y muy frecuentado por surfistas, este fantástico arenal es uno de los mejores lugares para presenciar la magia del Mar de Ardora. Especialmente en la temporada de verano, cuando la subida de las temperaturas hace que las microalgas proliferen, no dudes en acercarte a este enclave y quedarte maravillado.

Playa de Levante

Lejos de Galicia, junto a la ciudad de Cádiz, esta espectacular playa ha empezado a ganar popularidad a lo largo de los últimos años, sobre todo gracias a las redes sociales. Un poco más difícil de presenciar, pues se tienen que dar las condiciones adecuadas, aquí la bioluminiscencia la causa la gran acumulación de plancton, que el viento empuja hasta la orilla.

Playa de Las Canteras

Perteneciente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el archipiélago canario, hay estudios que demuestran la gran concentración de bacterias bioluminiscentes en las aguas de esta playa. Quizás es un poco más difícil de observar la bioluminiscencia, pero te aseguro que, con o sin luces marinas, esta playa merece muchísimo la pena.