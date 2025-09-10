Las mejores playas de Cabo de Gata: son perfectas para descubrirlas en otoño
El almeriense Parque Natural de Cabo de Gata engloba algunas de las playas más ensoñadoras de nuestro país.
Durante un año viviendo en Cabo de Gata, el descubrimiento de nuevas playas se convirtió en una especie de afición a potenciar no solo en los meses estivales, sino incluso en invierno. Y debo confesaros, que existen más playas de las que pensáis a las que pocos viajeros llegan - especialmente, porque hay que sortear más de un acantilado hasta llegar al paraíso soñado -. Algunas de esas playas se quedan en el anonimato, si bien existen otras populares y semidesconocidas que puedes anotar para tu próxima escapada.
Famoso por sus sierras volcánicas, pueblecitos encalados y empalizadas de pitas protegiendo playas naturistas, el parque natural de Cabo de Gata supone un oasis al que escapar cuando buscamos desconectar del mundo en todos los sentidos.
Las mejores playas de Cabo de Gata
Playa de Los Muertos (Carboneras)
Una de las playas más icónicas de Cabo de Gata se despliega a 5 km al sur de Carboneras y ha sido incluida en más de una ocasión en diversos rakings de las mejores playas de Europa. Una ensenada desnuda de urbanismo, de un azul superlativo y aguas intensas que hablan de los muchos naufragios que bautizaron la Playa de los Muertos. Si te gusta el naturismo, la playa es mixta.
El Playazo (Rodalquilar)
Entre montañas oscuras y el Castillo de San Ramón, una antigua fortaleza construida en el siglo XVIII, se extiende El Playazo, otra de las mejores playas de Cabo de Gata. Si te gusta el esnorquel, este punto es perfecto para nadar entre la posidonia y avistar estrellas de mar, congrios o doradas, entre otras muchas especies acuáticas.
Barronal (San José)
Algunas de las mejores playas de Cabo de Gata se concentran en la zona del pueblo de San José, desde el que se puede acceder en vehículo a motor o en transporte público durante los meses de verano. Una ristra de paraísos azules entre los que asoma Barronal, playa generalmente naturista e ideal para abrazar la tranquilidad antes de encaramarse a sus acantilados vecinos en busca de nuevas aventuras.
Playa de los Genoveses (San José)
Otra de las primeras playas que encontraréis al dejar atrás San José es la Playa de los Genoveses, un arenal extenso e ideal para familias gracias a la entrada de agua más tranquila. Un edén de fina arena dorada envuelta por pitas y vigilada por el Morrón de Genoveses donde, al igual que sucede con el resto de playas aquí comentadas, rara vez encontraréis chiringuitos, por lo que recomendamos llevar todo lo que necesites contigo.
Playa de Las Negras
El pueblecito de Las Negras es uno de los puntos calientes de Cabo de Gata en forma de reducto hippie, casas blancas y calles donde volver a esa infancia cuyos paseos siempre terminaban en el mar. Posiblemente la playa urbana no sea la más espectacular del parque, pero sí un perfecto ejemplo de enclave marinero ideal para tomar una cerveza frente a barcas de colores y dramáticos cerros volcánicos. Además, desde Las Negras puedes iniciar el peregrinaje andando (o en lancha) hasta Cala San Pedro, donde una comunidad autosuficiente convive entre cañares y azules prístinos.
