Las mejores playas de Cabo de Gata: son perfectas para descubrirlas en otoño

Durante un año viviendo en Cabo de Gata, el descubrimiento de nuevas playas se convirtió en una especie de afición a potenciar no solo en los meses estivales, sino incluso en invierno. Y debo confesaros, que existen más playas de las que pensáis a las que pocos viajeros llegan - especialmente, porque hay que sortear más de un acantilado hasta llegar al paraíso soñado -. Algunas de esas playas se quedan en el anonimato, si bien existen otras populares y semidesconocidas que puedes anotar para tu próxima escapada.