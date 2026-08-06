Los mejores miradores de Madrid para ver el eclipse del 12 de agosto: 99% de Sol tapado, gafas gratis y Perseidas la misma noche

A las 19:30 h del próximo 12 de agosto empezará a pasar algo raro en el cielo de Madrid. La luz de la tarde, esa luz densa y amarillenta que en agosto se instala hasta las nueve, va a ir cediendo terreno de forma perceptible, minuto a minuto, hasta que a las 20:32 h la Luna tape más del 99% del disco solar. No será de noche. Tampoco será de día. Será ese punto intermedio que solo se da unas pocas veces cada siglo: un falso crepúsculo con el Sol todavía en lo alto.

Es el fenómeno astronómico del año: el eclipse total de sol del 12 de agosto. / Istock

Conviene decirlo con precisión porque es lo que marca toda la jornada: en Madrid capital el eclipse será parcial, no total. La franja de totalidad —donde el disco desaparece por completo durante hasta 90 segundos y sí es seguro quitarse las gafas un instante— pasa por el norte de la región, por la Sierra Norte, no por la ciudad. Aquí se queda apenas un hilo de Sol, un porcentaje que roza la perfección sin llegar a ella. Y esa diferencia, aunque parezca menor, cambia por completo cómo hay que vivirlo: en la capital no hay ni un segundo en el que mirar sin protección sea seguro. Ni uno. El resto de este artículo es, sobre todo, una guía para no perdérselo y para no hacerlo mal.

Adriana Fernández

Diez puntos de la ciudad para verlo bien

Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI (Hortaleza)

La apuesta segura, y lo es por decisión municipal, no por casualidad: el Ayuntamiento lo ha habilitado como punto de observación oficial. Praderas amplias para sentarse o tumbarse, horizonte oeste despejado y una contaminación lumínica bastante más baja que la del centro. A cambio, será el punto con más gente organizada y más control.

Parque en Valdebebas. / Istock

Cerro del Tío Pío (Vallecas)

El mirador de atardeceres de referencia en Madrid, y eso el 12 de agosto es un arma de doble filo: la vista sobre el perfil de la ciudad y la sierra al fondo es de las mejores que hay, pero se va a llenar. Llegar con margen no es opcional.

Cerro de Garabitas (Casa de Campo)

Menos conocido para este tipo de planes, ofrece altura real, amplitud de horizonte y un poniente limpio sin edificios que corten la vista, con bastante menos gente que los miradores del centro. La vuelta de noche por la Casa de Campo conviene planificarla, no improvisarla.

La Casa de Campo: otro de los mejores lugares para ver el eclipse. / Istock / JOSE L. VEGA

Templo de Debod (Parque del Oeste)

El mirador de puesta de sol más frecuentado de la ciudad, y con motivo: desde la explanada del templo egipcio el horizonte oeste queda completamente despejado sobre la Casa de Campo. Es también el que menos sorpresa da en cuanto a masificación: estará lleno, como cualquier tarde de verano con cielo despejado, pero multiplicado.

Dehesa de la Villa

Para quien prefiera evitar aglomeraciones desde el principio. Tiene claros orientados al noroeste que funcionan bien para este fenómeno y una afluencia bastante más discreta que la de los puntos anteriores.

Parque de la Dehesa de la Villa / Istock / Kevin George

Parque de la Cuña Verde de Latina (barrio de Lucero)

Un mirador menos habitual pero real: sus casi 65 hectáreas en el suroeste de la ciudad, junto a la Casa de Campo, ofrecen varios puntos elevados con vistas abiertas y mucha menos afluencia turística que los anteriores. Se llega en metro hasta la estación Laguna, línea 6.

Parque Lineal del Manzanares y cerro de la Herradura (sur de la ciudad)

La alternativa de proximidad para quien no quiera coger el coche. Sin pretensiones de mirador espectacular, pero con horizonte suficiente para seguir el fenómeno sin moverse del sur de Madrid.

Parque de Berlín (Ciudad Universitaria / Moncloa)

Su lago artificial y su desnivel hacia el oeste, con el Palacio de la Moncloa y la sierra al fondo, lo convierten en una opción tranquila y con menos densidad que Debod, a apenas diez minutos andando de este.

Los alrededores del faro de Moncloa es otro acierto para poder ver el eclipse en Madrid. / Istock

Faro de Moncloa (entorno)

Sin subir al mirador, la explanada que lo rodea, en Avenida de la Memoria, ofrece un horizonte oeste amplio y suele quedar menos concurrida que el propio Parque del Oeste.

Cerro Almodóvar (Vicálvaro)

El punto más alto del término municipal de Madrid, con vistas de 360 grados y prácticamente sin gente. Exige más caminata y coche o combinar transporte público, pero es la opción para quien prefiera vivir el eclipse casi en soledad.

Vistas desde el Cerro Almodóvar. / Istock

Lo que no es negociable: la protección ocular

Aquí no hay término medio. Para mirar directamente el eclipse en cualquier momento de su fase parcial —que en Madrid es la única fase que hay— se necesitan gafas con filtro solar certificado según la norma EN ISO 12312-2:2015, o instrumentos ópticos con filtros solares homologados equivalentes. Nada más sirve. Ni gafas de sol, por oscuras que parezcan, ni cristales ahumados, ni radiografías viejas, ni el truco de mirar a través de la pantalla del móvil sin filtro. El daño que puede producir la radiación solar en la retina no duele en el momento y es irreversible; por eso la recomendación no admite matices ni improvisación de última hora.

Lo más importante: usa unas gafas certificadas para verlo. / Istock

El Ayuntamiento de Madrid reparte gafas homologadas de forma gratuita desde el 17 de julio y hasta el propio 12 de agosto, hasta agotar existencias, en el Planetario de Madrid, el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales. La Comunidad, por su parte, distribuye otro lote en los puntos de observación repartidos por la región. Quien no las tenga con antelación, mejor pasarse a recogerlas los días previos: la demanda en la última semana suele disparar las colas.

En cuanto a logística de mirador, el factor que decide si el momento se ve bien o se ve mal no son las gafas, sino el horizonte: como el máximo del eclipse coincide casi con la puesta de sol, con el astro ya muy bajo, cualquier edificio, colina o hilera de árboles al oeste puede tapar el tramo final. Llegar entre las 19:00 y las 19:15 h da margen para colocarse bien, sobre todo en los puntos con más previsión de gente.

Y después del eclipse... prepárate para ver las perseidas. / Istock

Y cuando el Sol se ponga, empieza la segunda parte de la noche

Lo que muchos no tienen en el radar es que ese mismo 12 de agosto, unas horas después, llega el pico de las Perseidas, la lluvia de estrellas más popular del verano. Y este año se junta con un detalle que los aficionados a la astronomía llevan meses señalando: la Luna nueva cae precisamente esa tarde, así que la madrugada del 13 se queda sin ninguna luz lunar que interfiera. El resultado es un cielo completamente oscuro justamente cuando el cometa Swift-Tuttle deja su rastro de meteoros, algo que no se repite todos los años.

Para verlas no hace falta gafas ni telescopio ni prismáticos: basta con tumbarse en un sitio con poca luz artificial y dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad, mirando hacia el noreste. En la ciudad, el mirador estelar del parque de La Gavia, en el Ensanche de Vallecas, está pensado justamente para esto: tiene paneles y planisferios para identificar constelaciones y es de los pocos rincones dentro de la M-40 donde el cielo se ve razonablemente limpio. Encadenar las dos cosas en la misma noche —el eclipse al atardecer, las Perseidas de madrugada— convierte el 12 de agosto en una jornada larga, pero de las que no se repiten cada año.