De La Patum al Descenso del Sella: estas son las 10 mejores fiestas de pueblo de España

Durante unos días al año, calles y plazas recuperan su papel como grandes puntos de encuentro. Las peñas vuelven a reunirse, suenan las charangas y vecinos que viven fuera regresan para participar en celebraciones que forman parte de la identidad de sus municipios. Pero ¿cuáles son las mejores fiestas de pueblo de España? Un nuevo ranking elaborado por Billionhands, en colaboración con Ron Barceló, reúne las diez preferidas por los usuarios.

Villa Ahora, la fiesta creada por Ron Barceló como homenaje a las celebraciones populares, regresará el 25 de septiembre a una ubicación secreta de Madrid. / Ron Barceló

La lista recorre buena parte de la geografía española y combina fiestas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, competiciones deportivas, rituales ancestrales y celebraciones populares capaces de atraer cada año a miles de visitantes. La Patum de Berga ocupa el primer puesto, seguida por La Tomatina de Buñol y la Batalla del Vino de Haro.

¿Cuál es la mejor fiesta de pueblo de España?

Según los votos recogidos en la plataforma, el primer lugar corresponde a La Patum, celebrada en Berga, en la provincia de Barcelona. Sus orígenes se remontan a las antiguas representaciones que acompañaban las procesiones del Corpus durante la Edad Media.

El fuego, la música y las figuras simbólicas transforman durante varios días las calles de la localidad catalana. El momento más esperado es el salto de plens, cuando la plaza de Sant Pere queda iluminada por cientos de chispas al ritmo del tabal. La singularidad y la fuerza de esta tradición llevaron a la Unesco a reconocerla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Un participante celebra tumbado sobre un mar de tomate durante La Tomatina, la multitudinaria fiesta que cada agosto tiñe de rojo las calles de Buñol. / Ampuero Leonardo

¿Qué otras celebraciones aparecen en los primeros puestos?

La segunda posición es para La Tomatina de Buñol, una de las fiestas españolas con mayor repercusión internacional. Cada último miércoles de agosto, miles de participantes convierten las calles de esta localidad valenciana en el escenario de una multitudinaria batalla de tomates.

Completa el podio la Batalla del Vino de Haro, en La Rioja. La celebración tiene lugar el 29 de junio, festividad de San Pedro, y comienza con una romería hasta los Riscos de Bilibio. Allí, los asistentes, vestidos tradicionalmente de blanco y con un pañuelo rojo, se lanzan vino hasta teñir completamente sus prendas.

La Romería Vikinga de Catoira recrea el desembarco de los pueblos nórdicos junto a las históricas Torres de Oeste, en Pontevedra. / Javier Pérez

¿Qué fiestas completan el top 10?

En cuarta posición aparece el Descenso Internacional del Sella, que une Arriondas y Ribadesella. Aunque nació como una competición de piragüismo, el evento se ha convertido en una de las jornadas más festivas del verano asturiano, con música, desfiles y celebraciones que acompañan el recorrido deportivo.

El quinto puesto corresponde a la Romería Vikinga de Catoira, en Pontevedra. Su popular desembarco recuerda los ataques vikingos que sufrió la zona y reúne cada verano a miles de personas alrededor de las Torres de Oeste.

Los personajes enmascarados de La Vijanera recorren Silió ataviados con elementos naturales para representar la lucha simbólica entre el bien y el mal. / Julian_Mg

Le sigue La Vijanera, celebrada en Silió, Cantabria. Se trata de una mascarada de invierno en la que numerosos personajes recorren las calles representando la lucha entre el bien y el mal. Una tradición ancestral que marca simbólicamente el inicio de un nuevo ciclo.

La Danza de los Zancos de Anguiano, en La Rioja, ocupa el séptimo lugar. Sus protagonistas descienden girando por una empinada cuesta sobre zancos de madera, ataviados con amplias faldas que crean un llamativo efecto visual durante el descenso.

En octava posición se encuentra la Rapa das Bestas de Sabucedo, en Pontevedra, una tradición vinculada a la reunión de los caballos que viven en libertad en los montes gallegos.

La Rapa das Bestas de Sabucedo reúne a los caballos que viven en libertad en los montes gallegos y conserva una tradición transmitida durante generaciones. / zulufriend

El noveno puesto es para el Cascamorras, que enfrenta simbólicamente a las localidades granadinas de Guadix y Baza en una celebración en la que sus participantes terminan cubiertos de pintura negra.

Cierra la clasificación La Endiablada de Almonacid del Marquesado, en Cuenca. Durante esta fiesta, los diablos recorren las calles con llamativos trajes y grandes cencerros sujetos a la espalda, generando uno de los sonidos más reconocibles de la celebración.

¿Cuál es el ranking completo de las mejores fiestas de pueblo?

La Patum, Berga (Barcelona)

La Tomatina, Buñol (Valencia) Batalla del Vino, Haro (La Rioja) Descenso Internacional del Sella, Arriondas y Ribadesella (Asturias) Romería Vikinga, Catoira (Pontevedra) La Vijanera, Silió (Cantabria) Danza de los Zancos, Anguiano (La Rioja) Rapa das Bestas, Sabucedo (Pontevedra) Cascamorras, Baza y Guadix (Granada) La Endiablada, Almonacid del Marquesado (Cuenca)

Los danzadores de Anguiano se lanzan por una empinada cuesta sobre zancos de madera en una de las tradiciones más singulares de La Rioja. / Martínez de la Puente

¿Qué es Villa Ahora?

El ranking se ha elaborado coincidiendo con el regreso de Villa Ahora, la fiesta creada por Ron Barceló como homenaje a las celebraciones populares. Tras su primera edición en 2025, la cita volverá el 25 de septiembre de 2026 en una ubicación secreta de Madrid.

La propuesta recreará el ambiente de una fiesta de pueblo con actividades, música, sorpresas y la participación de algunos de los DJs más destacados del país. Las entradas se distribuyen a través de la página web oficial de la marca y mediante diferentes acciones en sus redes sociales.

Con propuestas muy diferentes entre sí, las celebraciones incluidas en el ranking comparten una misma esencia: su capacidad para reunir a distintas generaciones y mantener vivas unas costumbres que continúan ocupando un lugar fundamental en el calendario de muchos municipios españoles.