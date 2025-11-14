Los mejores cielos estrellados del mundo según la UNESCO están en esta isla de España: con un observatorio único y una ley que protege la oscuridad

Más allá de las estrellas, La Palma es un museo natural al aire libre. El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, un cráter de nueve kilómetros de diámetro cubierto de pinos y cascadas, es el corazón verde de la isla. El bosque de Los Tilos, declarado Reserva de la Biosfera ya en 1983 (antes de la extensión insular), guarda la laurisilva atlántica más espectacular de Canarias. Los pueblos de Santa Cruz de La Palma, con sus balcones de madera mirando al mar, o Los Llanos de Aridane, con plazas llenas de buganvillas, completan el viaje. Y al caer la noche, solo queda hacer lo que los palmeros llevan siglos haciendo; mirar al cielo y dejarse envolver por la inmensidad.