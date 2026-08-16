Lo siento, Madrid: la mejor tortilla de España se hace en una villa gallega de plazas medievales, poco cuajada y sin discusión posible

La tortilla que sale de la cocina en Betanzos no se parece mucho a las del resto de nuestra geografía. Al cortarla, el huevo queda jugoso y la patata tiene una textura muy distinta a la de las tortillas más cuajadas. Esa forma de prepararla se ha convertido en una de las señas gastronómicas de esta ciudad coruñesa y también le ha dado un reconocimiento nacional.

Arquitectura tradicional de Betanzos / Istock / ZHARATE

La receta tiene tanto peso en la identidad local que el Ayuntamiento celebra cada año la Semana de la Tortilla de Betanzos, con concursos entre los establecimientos de la ciudad. Además, en 2022, el Mesón O Pote de la localidad se proclamó ganador del XI Campeonato de España de Tortilla de Patatas, un premio que compartió con el restaurante Tizona, de Logroño. No era la primera vez que el establecimiento conseguía el título: ya había ganado el campeonato en 2011.

Redacción Viajar

Una tortilla que no quiere parecerse a las demás

La tortilla al estilo de Betanzos tiene unas características muy concretas. La versión tradicional se prepara con patata, huevo, aceite y sal, sin cebolla, y se busca que el interior quede muy jugoso. Las propias bases del concurso municipal establecen entre los criterios que la tortilla reúna las características propias del estilo betanceiro y sea jugosa.

Esto último es lo más importante, porque el punto de cocción es lo que más llama la atención del que no la conozca de antes. Por fuera, la tortilla tiene una capa fina y dorada; por dentro, el huevo es cremoso y la patata queda integrada en una mezcla mucho más húmeda que la de una tortilla convencional. Se nos hace la boca agua.

Tortilla poco cuajada al estilo Betanzos. / Istock / Xurxo Lobato / Istock

Betanzos tiene varios establecimientos conocidos por esta receta y cada año el concurso municipal enfrenta a buena parte de ellos. En 2025, participaron 14 locales y cinco llegaron a la final, pero la tortilla ganadora (que estamos deseando probar) fue la del restaurante Adega Lastras.

Un casco medieval para recorrerlo a pie

Después de probar varios pinchos de tortilla, no puedes irte de Betanzos sin dar un tranquilo paseo por el centro histórico. La localidad conserva un recinto medieval declarado conjunto histórico-artístico en 1970, con iglesias, pazos, soportales y varias plazas. El antiguo recinto conserva además tres puertas medievales: la Porta da Vila, la Porta do Cristo y la Porta da Ponte Vella.

Parte del casco antiguo de Betanzos / Istock / Lux Blue

La plaza de la Constitución concentra algunos de los edificios más representativos. Allí están el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, la iglesia de Santiago y varios pazos. La Casa Consistorial es una construcción del siglo XVIII diseñada por Ventura Rodríguez. Cerca de aquí está la plaza de los Hermanos García Naveira, vinculada a dos de los personajes que más transformaron la ciudad en los siglos XIX y XX. Juan y Jesús García Naveira emigraron a Argentina, hicieron fortuna y, tras regresar a Betanzos, financiaron numerosas obras de carácter social y educativo como escuelas, lavaderos, edificios asistenciales y el Parque del Pasatiempo.

Si sigues el recorrido por calles como la Rúa dos Ferreiros llegaras hasta dos de los grandes edificios religiosos de la ciudad: Santa María de Azogue y San Francisco.

Betanzos es uno de los templos de la tortilla. / Istock

Betanzos tuvo además una relación estrecha con el comercio. Su posición entre los ríos Mandeo y Mendo favoreció su actividad portuaria y durante siglos llegaron hasta aquí mercancías como vino, sal y productos agrícolas. Si te fijas, hay edificios que revelan ese pasado, como el alfolí, que era un edificio medieval destinado al almacenamiento y pesaje de la sal.

El parque imposible de los hermanos García Naveira

Parque del Pasatiempo / Istock

Para completar el paseo hay que acercarse al Parque del Pasatiempo, una de las construcciones más singulares de Betanzos. Fue impulsado por Juan García Naveira a partir de 1893 y la idea era crea algo así como un parque enciclopédico, con jardines, estanques, fuentes y representaciones de diferentes lugares y conocimientos del mundo.

El proyecto llegó a ocupar una superficie mucho mayor que la que ves hoy en día y se convirtió en una de las obras más particulares de la ciudad por su mezcla de jardines, arquitectura y elementos pedagógicos. El parque refleja la mentalidad de los indianos que regresaron de América con una fortuna y decidieron invertir parte de ella en su localidad de origen.