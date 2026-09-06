La mejor ruta de senderismo de España, según los expertos, recorre más de 70 túneles y un desfiladero de infarto: 12 kilómetros entre paredes de caliza, puentes y un antiguo canal

¿Qué te podemos contar de esta ruta que no sepan todos los enamorados de la misma? No nos extraña que sea la favorita de tantos. El río queda muchos metros por debajo mientras avanzas con la montaña pegada a un lado y el camino excavado en la roca. A lo largo de la ruta tendrás que atravesar decenas de túneles, cruzar puentes y caminar por una senda que en algunos tramos se asoma directamente al desfiladero. Si quieres conocer uno de los grandes clásicos de los Picos de Europa, este recorrido concentra en unos 12 kilómetros algunos de los paisajes más espectaculares de la cordillera.

Ruta del Cares (de Puente Poncebos a Posada de Valdeón) / Istock / Judith Engbers

La Ruta del Cares une Caín, en León, con Poncebos, en Asturias, y sigue el trazado de un antiguo canal construido para llevar agua hasta una central hidroeléctrica. Puedes recorrerla en ambos sentidos, aunque comenzar en Caín resulta más cómodo si quieres afrontar el itinerario completo hacia Poncebos.

Sara Fernández García

La experiencia no empieza exactamente cuando comienzas la ruta. Si llegas por la vertiente leonesa, puedes acercarte a algunos de los paisajes del valle de Valdeón antes de entrar en la garganta. El Mirador del Tombo, en la carretera hacia Caín, tiene una de las panorámicas recomendadas por el Parque Nacional sobre las cumbres del Macizo Central.

Un camino que nació de una obra de ingeniería

Antes de que te pongas las botas, conviene que sepas qué estás recorriendo. El camino no nació como una ruta turística, ya que su origen está en el canal construido a comienzos del siglo XX para transportar agua hasta la central hidroeléctrica de Poncebos. Para abrir paso a la infraestructura hubo que trabajar sobre la caliza y excavar numerosos túneles en una de las zonas más abruptas de los Picos de Europa.

Posada de Valdeón / Istock

El resultado de aquella obra no ha desaparecido y sigue siendo visible durante la caminata. El Parque Nacional conserva este recorrido como el PR-PNPE 3, aunque el itinerario oficial completo es más largo y comienza en Posada de Valdeón. Son 21 kilómetros hasta Poncebos, frente a los aproximadamente 12 kilómetros del tramo que normalmente hace la gente, que es el que se conoce como Ruta del Cares.

Si es tu primera vez, el recorrido entre Caín y Poncebos es la opción más habitual. Desde Caín, además, el trazado resulta más cómodo para afrontar la caminata, ya que desde Poncebos hay que salvar un primer tramo ascendente. Si quieres completar los cerca de 12 kilómetros, recuerda que tendrás que regresar al punto de partida o haber organizado previamente un transporte para volver si no quieres convertir el recorrido en 24 kilómetros.

La ruta del Cares sobre el río cerca de Caín, León / Istock / Miguel Perfectti

Túneles, puentes y paredes de caliza

El atractivo del recorrido está en cómo va cambiando el paisaje. Al salir de Caín, el camino se mete poco a poco en la garganta y comienzan a sucederse los pasos excavados en la roca. En algunos puntos caminarás prácticamente pegado a la pared; en otros, aparecen el río y las enormes montañas de los Picos de Europa.

Los más de 70 túneles son uno de los elementos que más llaman la atención de la Ruta del Cares. Algunos son cortos y te devuelven a la luz pocos metros después, pero en otros hacen que parezca que la montaña se ha convertido literalmente en el techo del camino. Entre ellos aparecen también puentes como el de los Rebecos y el de Bolín, dos de los puntos más reconocibles del recorrido.

El inicio de la ruta del Cares en el pueblo asturiano de Poncebos / Istock / Miguel Perfectti

¡Pero cuidado! El Parque Nacional advierte de que no se trata de un paseo sin dificultades. El trazado entre Caín y Poncebos discurre junto a un precipicio sin protección lateral y puede haber desprendimientos naturales de piedras.

Por eso, aunque el desnivel no sea especialmente elevado en buena parte del camino, sí que es un recorrido largo y conviene plantearlo más como una ruta de montaña que como un paseo. Si no estás acostumbrado a caminar durante varias horas, puedes hacer solo una parte y darte la vuelta cuando todavía tengas margen suficiente para regresar con tranquilidad. Lo recomendable, como en cualquier ruta de senderismo, es llevar botas de montaña y suficiente agua, ya que no hay agua potable disponible a lo largo del recorrido.

Antes de organizar la excursión, consulta siempre la información actualizada del Parque Nacional sobre los tramos transitables. El recorrido ha sufrido desprendimientos y cierres preventivos en los últimos meses, por lo que las condiciones pueden cambiar incluso cuando la ruta aparece como abierta.