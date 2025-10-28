La mejor ruta de senderismo de España para hacer en familia: por un bosque en el que habitan hadas, gnomos y otras criaturas mágicas
La magia se respira en cada rincón de este bosque encantado malagueño cuyos árboles enfermos ahora tienen una segunda vida.
No hay nada más mágico que adentrarse en un bosque encantado y ver la ilusión reflejada en los más pequeños de la casa. Hay una ruta de senderismo en Málaga que atraviesa un lugar así, cuya magia se acrecienta aún más en pleno otoño, cuando todo se cubre de tonos anaranjados y ocres y los senderos quedan transformados en alfombras naturales.
Es precisamente esto lo que se respira en el Bosque Encantado de Parauta, a algo más de cien kilómetros de distancia de Málaga capital. En plena Serranía de Ronda, se abre paso un precioso pueblo blanco, Parauta, que ya llama la atención por sí solo. Pero con la creación del bosque en el año 2022, que debemos al artista Diego Guerrero, su encanto ha aumentado con creces.
Seres fantásticos en un bosque seco
Hace años, un insecto asiático una enfermedad a los castaños de la zona y se secaron. Este artista local es escultor y agricultor, por lo que decidió revivir aquel bosque de una manera muy especial. Así fue como un pueblo de apenas 200 vecinos se convirtió en uno de los más visitados de la región. Está conformado por 25 esculturas de magos, gnomos, hadas y otras criaturas mágicas.
Como todo bosque encantado, este también cuenta con una leyenda de lo más curiosa. Se dice que el pinsapo de las Escaleretas, que tiene unos 500 años, nació ahí, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, porque había una mujer muy sabia que cuidaba de la naturaleza. Diego Guerrero amplió la fantasía y añadió que esta mujer abría un portal mágico con otros seres que la ayudaban.
La ruta del bosque en sí es de tan solo tres kilómetros (contando la ida y la vuelta), con unos cien metros de distancia entre una escultura y otra. Pero se puede hacer más largo si trasladamos el paseo al propio pueblo, donde también se han mudado algunas de estas criaturas que ahora habitan en pequeñas casas adosadas a los muros encalados de Parauta.
La belleza de uno de los pueblos blancos más bonitos de Málaga
El pueblo forma parte de la red de los Pueblos Más Bonitos de España y está en el mismo valle del Genal, dentro de la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. En las fachadas de las casas blancas hay pequeños detalles pensados para esas criaturas que decoran el pueblo, como sillas multicolores pensadas para que hadas, gnomos y duendes puedan sentarse a descansar después de toda la noche paseándose por allí.
Todos los años desde 2022 se van añadiendo nuevas esculturas, tanto dentro de Parauta como en el Bosque Encantado. También destacan algunos murales pintados, como el que se ve en la calle Calvario. Este municipio se ha llenado de magia gracias a una iniciativa tan bonita como la de Diego Guerrero. Una iniciativa con la que ha conseguido llenar de vida un lugar que estaba oculto en los mapas para muchos viajeros.
