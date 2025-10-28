La mejor ruta de senderismo de España para hacer en familia: por un bosque en el que habitan hadas, gnomos y otras criaturas mágicas

Todos los años desde 2022 se van añadiendo nuevas esculturas, tanto dentro de Parauta como en el Bosque Encantado. También destacan algunos murales pintados, como el que se ve en la calle Calvario. Este municipio se ha llenado de magia gracias a una iniciativa tan bonita como la de Diego Guerrero. Una iniciativa con la que ha conseguido llenar de vida un lugar que estaba oculto en los mapas para muchos viajeros.