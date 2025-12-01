El mejor queso del mundo se hace en una pequeña ciudad de La Rioja: es la capital del vino y tiene una de las calles donde mejor se tapea de España

La Herradura es como se bautizó a la zona de tapeo tradicional de Haro, nombre que adquirió debido a la forma de sus calles. El recorrido de las tapas comienza en la plaza de la Paz, continúa por la calle Santo Tomás hasta la iglesia, sigue por la plaza de San Martín y la calle homónima y finaliza de nuevo en la primera plaza. Se dice que es uno de los lugares en los que mejor se come de España y no es para menos, porque su gastronomía es espectacular.