El mejor queso del mundo se hace en una pequeña ciudad de La Rioja: es la capital del vino y tiene una de las calles donde mejor se tapea de España
Su valor enológico se suma al gastronómico y al patrimonial, siendo una de las ciudades más bonitas y desconocidas de todo el país.
El queso y el vino son dos de las delicias más valoradas y características de toda España. Prácticamente en todos los rincones del país se elabora un tipo de queso que es un auténtico deleite, pero hay algunos que sobresalen, según los World Cheese Awards que premian la calidad de los quesos de todo el mundo. En la 37ª edición celebrada en Suiza, se han incluido 20 quesos con origen español que merecen más que una mención.
Este año 2025, ha habido una quesería de tradición familiar afincada en una encantadora ciudad de La Rioja que ha destacado, alzándose con el premio en la categoría Super Gold. Se trata del queso de mezcla curado de Lácteos Martínez en Haro. Está elaborado con leches de vaca, oveja y cabra y cuajo ovino, tiene una curación de seis meses y corteza natural enriquecida con aceite de oliva virgen extra bajo la D.O.P. La Rioja que hacen ellos mismos.
Todos los quesos españoles premiados en 2025
- Artesanos Peñas Negras, Toledo.
- Quesos Cerrato, Palencia, Burgos y Valladolid.
- Valle de los Molinos, Toledo.
- Agammasur, Málaga.
- Casa Betara, Barcelona.
- Quesería La Zarcillera, Murcia.
- La Leze, Álava.
- Francisco Javier López de Uralde, Álava.
- Quesos La Casota, Ciudad Real.
- Lácteos Martínez (Los Cameros), La Rioja.
- Quesos artesanos Pajarete, Cádiz.
- Praizal, León.
- Lácteas García Baquero, Ciudad Real.
- Quesería El Roano, Murcia.
- Lactalis Forlasa, diferentes puntos de España.
- Quesos Esperanza del Castillo, Toledo.
- Quesos Quevedo, Valladolid.
- Formatgeries Montbrú, Barcelona.
- Quesos Vega Sotuélamos / Vega Mancha, Cuenca y Albacete.
- Quesería Tierra de Barros, Badajoz.
Más allá del queso... el vino
Y no es únicamente el queso lo que llama la atención de Haro, porque, además, se considera la capital del vino de Rioja Alta, la ciudad con más bodegas centenarias del mundo. Ubicada entre el País Vasco y Castilla y León, esta urbe está marcada por la tradición vinícola. Debido a la gran importancia económica que tenía desde finales del siglo XIX, fue una de las primeras ciudades españolas en contar con alumbrado eléctrico y una sucursal del Banco de España.
El barrio de la Estación es el que tiene la mayor concentración de bodegas centenarias del planeta, una auténtica joya enológica y patrimonial. Aquí se agrupan algunas bodegas como Muga, CVNE, La Rioja Alta S.A., Gómez Cruzado, Roda, Bodegas Bilbaínas o López de Heredia. Prácticamente, todas ellas pueden visitarse para conocer cómo funciona la producción de vino desde el inicio, paseando por sus viñedos, hasta el final, catando su producto.
Y más allá del vino... el patrimonio y la gastronomía
Su casco antiguo, además, ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. Está compuesto de preciosas casas solariegas, palacetes y edificios barrocos y renacentistas, testigos del pasado esplendoroso del que gozó Haro. Hay muchos edificios y rincones que llaman la atención como la plaza de la Paz, el palacio de Bendaña, la iglesia de Santo Tomás o la basílica de Nuestra Señora de la Vega. Sin olvidar, el palacio de los Condestables o La Herradura.
La Herradura es como se bautizó a la zona de tapeo tradicional de Haro, nombre que adquirió debido a la forma de sus calles. El recorrido de las tapas comienza en la plaza de la Paz, continúa por la calle Santo Tomás hasta la iglesia, sigue por la plaza de San Martín y la calle homónima y finaliza de nuevo en la primera plaza. Se dice que es uno de los lugares en los que mejor se come de España y no es para menos, porque su gastronomía es espectacular.
En una ruta gastro por Haro no pueden faltar algunas paradas como el Café El Sol, con una tortilla de patatas que todo el mundo alaba; el Chamonix, un templo de los champiñones, la sepia y los pinchos morunos; el Beethoven, con sus famosos pimientos relleno de setas y canutillos de bacalao; o Los Caños, que ganó el premio al mejor montado ibérico de España este 2025. Son solo algunos ejemplos para recordar el valor de Haro a todos los niveles.
Síguele la pista
Lo último