El mejor pueblo al que viajar en 2026 es una joya rural desconocida de Burgos: tiene menos de 200 habitantes, un castillo y una ermita románica

Después aparece el castillo, desde donde se contempla la enorme explanada verde castellana. Su importancia era enorme y hoy se puede observar a través de su torre del Homenaje y su patio de armas. Pero, sin duda, uno de los puntos más bellos de Santa Gadea del Cid es la ermita románica Virgen de las Eras, que se encuentra a las afueras del pueblo, a solo siete minutos andando del centro.