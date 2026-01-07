El mejor pueblo al que viajar en 2026 es una joya rural desconocida de Burgos: tiene menos de 200 habitantes, un castillo y una ermita románica
La belleza arquitectónica se suma a la del entorno natural castellano para dar como resultado uno de los pueblos más bonitos de España.
Al 2026 le hemos pedido muchas cosas buenas como salud y amor, pero no podemos negar que entre todas esas cosas hemos deseado muy fuerte que venga cargadito de viajes, destinos insólitos que conocer en solitario o con la mejor compañía. España cuenta con joyas rurales que todavía son bastante desconocidas y que son ideales para descubrir en este nuevo año.
Esta vez viajaremos hasta Burgos para adentrarnos en una de las más recientes incorporaciones a la red de Pueblos más Bonitos de España que además fue reconocido como pueblo más bonito de Castilla y León en 2022: Santa Gadea del Cid. Enclavada en el nordeste de la provincia, esta preciosa villa medieval todavía conserva ese encanto del que ya gozaba milenios atrás.
Aires castellanos en el centro histórico
No llega a los 200 habitantes, pero tiene dos ermitas, una iglesia fortificada, un monasterio gótico, un castillo y un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Si esto no te parece suficiente para considerarlo como visita indispensable en 2026, espera a conocer toda la magia que lo rodea, comenzando por las calles, que son un auténtico museo al aire libre.
Portones de sillería, casas blasonadas y cientos de leyendas rodean el casco antiguo, al que se puede acceder a través de dos puertas históricas, la de la Villa -que todavía conserva el escudo de armas de los Padilla y Manrique- y la de las Eras. Tras ellas nos topamos con algunos rincones que están copados de arquitectura castellana, incluyendo la plaza porticada.
Es considerado el centro neurálgico del pueblo, gobernado por la iglesia fortificada de San Pedro. Se erigió en el siglo XI, en época románica, aunque el edificio actual es de estilo gótico en sillería tallada. En su interior esconde un retablo mayor del siglo XVI, gran ejemplo del arte plateresco de la época. En términos religiosos también hallamos la ermita barroca del Patrocinio.
Los edificios más impresionantes del pueblo
Después aparece el castillo, desde donde se contempla la enorme explanada verde castellana. Su importancia era enorme y hoy se puede observar a través de su torre del Homenaje y su patio de armas. Pero, sin duda, uno de los puntos más bellos de Santa Gadea del Cid es la ermita románica Virgen de las Eras, que se encuentra a las afueras del pueblo, a solo siete minutos andando del centro.
Esta ermita es considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica de todo Burgos. Se construyó en el siglo XIII, momento en el que aquellas tierras pasaron a formar parte de la corona de Castilla y repobladas por el rey Alfonso VIII. Tampoco podemos olvidar el Monasterio del Espino, donde según la leyenda se apareció la virgen a unos pastorcillos del pueblo.
Lo único que pidió la virgen fue que levantaran un santuario en ese mismo lugar, para recordar a los cientos de cristianos que murieron con la llegada de los musulmanes. Tardaron un siglo en hacerlo y fundaron finalmente un monasterio benedictino con una iglesia gótica que guarda la talla de la virgen del Espino. Hoy se pueden celebrar eventos privados en un entorno más que privilegiado.
