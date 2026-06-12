El mejor pueblo para ver las perseidas este verano tiene el cielo más oscuro de la península, y es Reserva Starlight certificada: es una joya medieval y está declarada Monumento Nacional
Reúne todos los requisitos necesarios para ser el mejor lugar de España para mirar al cielo y ver la lluvia de estrellas más bonita del verano.
Más allá del esperado eclipse de Sol que va a tener lugar este año y que, literal, sucederá justo encima de la península ibérica, cada verano ocurre otro suceso astronómico singular. Son las perseidas, esa lluvia de estrellas fugaces que aparecen casi por arte de magia en las noches de agosto. Y sabemos cuál es el mejor pueblo para contemplarlas.
Es verdad que se trata de algo común entre los fenómenos del universo astronómico y pueden darse durante todo el año. Pero es en las noches de verano cuando más probabilidades hay de ver esas Lágrimas de San Lorenzo, nombre popular con el que se conoce a esta intensa lluvia de estrellas que parece salir de la constelación de Perseo (de ahí el nombre oficial de perseidas).
El mejor pueblo de España para ver la lluvia de estrellas
Se tienen que dar una serie de factores para que las perseidas se vean en todo su esplendor, y Albarracín las reúne todas. Este bellísimo rincón de Teruel, considerado uno de los Pueblos más bonitos de España (oficialmente), está dentro de una de las zonas astronómicas más reconocidas de España.
Esta joya medieval, declarada Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural) Se ubica en el corazón de la denominada Reserva y Destino Turístico Starlight Gúdar-Javalambre. Eso significa que puede presumir de poquísima contaminación lumínica. O dicho de otro modo: cuenta con uno de los cielos más oscuros de toda la península.
Además, está a una altitud más que considerable: en torno a los 1100 y 1700 metros de altura, dependiendo de la zona, lo que suele traducirse en una atmósfera más que transparente para la contemplación de estrellas.
Si a eso le sumamos que tiene un clima relativamente seco en verano, aumenta de manera más que considerable la probabilidad de disponer de cielos despejados para mirar al firmamento. Y agosto es el mejor momento para hacerlo.
Por qué hay más probabilidades de ver las perseidas en verano
La explicación de por qué se ven las perseidas en verano es sencilla, pero de lo más sorprendente y curiosa. Porque es cuando la Tierra cruza la estela de polvo y escombros dejada por un cometa: el Swift-Tuttle. Tan sencillo (y complejo a la vez) como eso.
El cometa Swift-Tuttle tiene unos 26 kilómetros de diámetro y tarda 133 años en dar una vuelta completa al Sol. En su camino, va liberando minúsculas partículas de hielo y polvo, del tamaño de un grano de arena.
Los astrónomos dicen que cuando la Tierra atraviesa esta zona de escombros, las partículas chocan contra nuestra atmósfera a velocidades de hasta 200.000 kilómetros por hora. Y es la fricción con estos fragmentos lo que hace que se desintegren y brillen, creando los trazos luminosos que conocemos como Perseidas. Tal cual.
Cuáles son las fechas y mejores lugares para verlas
Eso sucede entre mediados de julio y finales de agosto, pero alcanzan su pico de máxima actividad alrededor del 12 y 13 de agosto. Para no perdérselas, lo más importante es elegir bien el sitio para contemplarlas y llegar antes de la media noche (quien pueda quedarse hasta el amanecer, mejor que mejor).
No es necesario telescopio para contemplarlas; ropa de abrigo, quizá sí, porque Albarracín está en medio de la montaña y ahí las temperaturas bajan considerablemente, incluso en las noches de verano.
Lo ideal es alejarse del centro urbano y elegir lugares ubicados entre Albarracín y la vecina localidad de Griegos o de Guadalaviar. O cualquier área abierta de la sierra con orientación hacia el noreste y este, donde el horizonte sea amplio. Siguiendo estos consejos, lo difícil será no verlas.
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