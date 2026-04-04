Ni Altea, ni Benicàssim: el mejor pueblo para esta primavera tiene un castillo templario del siglo XIII, está rodeado por una muralla impresionante y ha sido escenario de varias producciones cinematográficas
El castillo, las murallas y su uso como escenario audiovisual han consolidado a Peñíscola como uno de los destinos costeros más singulares.
En Peñíscola (Castellón) hay una imagen que confirma al instante donde estás en cuanto te acercas por carretera: el castillo en lo alto y el mar rodeándolo por casi todos los lados. El casco antiguo ocupa un peñón que durante siglos funcionó como defensa natural y que hoy se ha convertido en la postal de este rincón de la comarca del Bajo Maestrazgo.
Al subir hacia la parte alta irás dejando atrás la zona más abierta para entrar en un espacio más compacto, con calles estrechas y recorridos que no son rectos. Todo está condicionado por la pendiente y por la muralla que delimita parte de este municipio donde residen menos de 8.000 vecinos.
Un castillo templario sobre el mar
El elemento más reconocible es el Castillo de Peñíscola, construido entre 1294 y 1307 por la Orden del Temple y forma parte de la red de fortalezas levantadas por los templarios en la Corona de Aragón tras la conquista cristiana.
Tras la disolución de la orden en 1312, la fortaleza pasó a manos de la Orden de Montesa. Más adelante, adquirió un papel singular durante el Cisma de Occidente, cuando Benedicto XIII estableció aquí su residencia a comienzos del siglo XV transformándolo en palacio papal (de ahí que también se le conozca como Castillo del Papa Luna).
La estructura del castillo responde a criterios defensivos y cuenta con muros sólidos, espacios interiores austeros y una posición elevada (se encuentra a 64 metros sobre el nivel del mar) que permite una visión completa del entorno marítimo y terrestre.
Murallas y trazado medieval
Peñíscola conserva un conjunto de murallas que han sido reformadas en distintas épocas, especialmente durante el siglo XVI, cuando se adaptaron a nuevas necesidades militares.
El acceso al casco antiguo se realiza a través de puertas que conectan con un entramado de calles estrechas y en pendiente por el tipo de relieve sobre el que se asienta. Por eso mismo, prepárate para subir unas cuantas escalinatas. Eso sí, el esfuerzo se verá recompensado con algunos puntos en los que tendrás una vista directa al mar.
Escenario de cine y televisión
En las últimas décadas, Peñíscola ha ganado visibilidad como escenario de rodajes y una de sus apariciones esteleras es la que hizo en la serie Juego de Tronos, donde el casco antiguo se utilizó como localización para representar la ciudad de Meereen en la sexta temporada.
Más allá de esta producción, el municipio ha acogido rodajes desde mediados del siglo XX. Entre ellos destaca la película El Cid, protagonizada por Charlton Heston, que contribuyó a proyectar su imagen a nivel internacional.
Un destino perfecto para esta primavera
Más allá del patrimonio, Peñíscola es el destino perfecto por su doble condición de conjunto histórico y de destino de costa, lo que lo hace una escapada ideal haga buen o mal tiempo. Pero si el tiempo acompaña, la primavera puede ser uno de los mejores momentos para recorrer el casco antiguo y aprovechar la menor afluencia de viajeros y las temperaturas más suaves.
Si tienes la suerte de que luzca el sol, aprovecha para tomarte un descanso en sus cercanas playas y paseos que contrastan con la estructura medieval del núcleo histórico.
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