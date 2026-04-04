Ni Altea, ni Benicàssim: el mejor pueblo para esta primavera tiene un castillo templario del siglo XIII, está rodeado por una muralla impresionante y ha sido escenario de varias producciones cinematográficas

En Peñíscola (Castellón) hay una imagen que confirma al instante donde estás en cuanto te acercas por carretera: el castillo en lo alto y el mar rodeándolo por casi todos los lados. El casco antiguo ocupa un peñón que durante siglos funcionó como defensa natural y que hoy se ha convertido en la postal de este rincón de la comarca del Bajo Maestrazgo.