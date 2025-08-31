El mejor pueblo de pescadores para comer pulpo no está en Galicia y llegas en coche desde Sevilla

En la avenida que mira al puerto se concentran algunos de sus más populares restaurantes. Desde las terrazas de sus tascas puedes ver los barcos pesqueros pintados de colores como parte del paisaje y las tinajas amontonadas con las que pescan la estrella de sus mesas. La tradición gana la batalla en esta localidad pegada a Tavira, que es una fregresia, un barrio o una entidad que depende de esa ciudad principal. Para que no te pierdas, pulpo en portugués se dice polvo. El reclamo en sus tabernas es ese y la forma de cocinarlo es de lo más variada. Todas están riquísimas. No tengas miedo a probarlo cocinado de forma no tradicional, en ensalada o en guiso, de cualquier manera merece mucho la pena.