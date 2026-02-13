He viajado a más de 50 países y el mejor pueblo para perderse tiene menos de 1.000 habitantes y está en Teruel: "Hay que pasear por sus calles empedradas"
Es considerado por muchos el pueblo más bonito de España y cuenta con unas murallas de hace más de 10 siglos.
Los pueblos españoles son un encanto, pero claro, ¿qué vamos a decir si somos de aquí? Nuestra opinión muchas veces podría estar un poco condicionada. No obstante, no somos los únicos que reconocen la belleza de nuestros pueblos, pues personas de todo el mundo ensalzan el encanto de los pueblos españoles. Gente que ha viajado por más de medio mundo reconoce España como uno de sus destinos favoritos.
Lori Zaino, una periodista y editora freelance que ha viajado a más de 50 países, ha publicado en The Points Guy, un portal especializado en viajes, un artículo en el que habla de sus pueblos españoles preferidos. En concreto, hay uno que nos ha llamado la atención y en el que ella recomienda perderse.
Unas murallas de hace 1000 años
Hablamos de Albarracín, el cual según Lori Zaino es “a menudo considerado el pueblo más bonito de España”. Situado en la provincia de Teruel y con menos de 1.000 habitantes, su casco antiguo está rodeado por unas murallas medievales construidas en el siglo X y ampliadas y reforzadas en siglos posteriores.
En ellas destacan la Torre de Doña Blanca, construida probablemente a finales del siglo XIII; la Torre del Andador, que se incluyó al recinto en el siglo XI tras ampliarlo por un aumento de población; el Portal de Molina, desde donde comenzaba el camino hacia el Reino de Castilla; el Portal de Agua, que permitía a los habitantes del pueblo ir hasta el río Guadalaviar; y el Castillo de Albarracín, uno de los lugares más destacados de la localidad según la experta que, durante años, fue una fortaleza imponente.
Un pueblo en el que perderse
Según Lori Zaino, Albarracín cuenta con otros lugares destacados como la Plaza Mayor, considerada el núcleo social de la localidad con edificios antiguos como el Ayuntamiento, del siglo XVI; y la Catedral del Salvador, construida en el siglo XVI sobre los restos de un templo románico de 3 siglos antes.
La recomendación principal de la periodista es “pasear por sus calles empedradas y perderse un poco”, por lo que debes visitar la calle Azagra, donde se encuentra la casa más especial de la localidad: una de color azul añil, típico andaluz, construida en el siglo XVII y que, según la leyenda, fue pintada por su propietario en honor a su esposa, que era de Jaén y echaba de menos su hogar.
Considerado por muchos el pueblo más bonito de España, Albarracín es uno de los lugares estrella del país. Además, al ser tan pequeño, es perfecto para una escapada de fin de semana. Sus calles tradicionales, construcciones históricas y tranquilidad consiguen que parezca una localidad paralizada en el tiempo.
