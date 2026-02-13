He viajado a más de 50 países y el mejor pueblo para perderse tiene menos de 1.000 habitantes y está en Teruel: "Hay que pasear por sus calles empedradas"

En ellas destacan la Torre de Doña Blanca, construida probablemente a finales del siglo XIII; la Torre del Andador, que se incluyó al recinto en el siglo XI tras ampliarlo por un aumento de población; el Portal de Molina, desde donde comenzaba el camino hacia el Reino de Castilla; el Portal de Agua, que permitía a los habitantes del pueblo ir hasta el río Guadalaviar; y el Castillo de Albarracín, uno de los lugares más destacados de la localidad según la experta que, durante años, fue una fortaleza imponente.