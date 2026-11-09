El mejor pueblo de España para ir a por setas tiene un monasterio Patrimonio de la Humanidad: castañares centenarios, un Geoparque de la Unesco y sierras plagadas de boletus en otoño

Este rincón cacereño ha trascendido a lo largo de los siglos como un punto de peregrinación clave en la península ibérica. Pero limitar la visita a este impresionante conjunto monumental sería dejar fuera buena parte de los atractivos de un territorio que también presume de una naturaleza extraordinaria. Un entorno en el que es posible ir a recolectar setas este otoño para disfrutar de un plan diferente junto a amigos o familia. Aire puro, décadas de historia a cada paso y unos edificios monumentales que quedarán grabados para siempre en tu retina. ¿Quién podría rechazar un plan así?

El pueblo de Guadalupe (Extremadura) / Istock / WHPics

Aguardando en el extremo oriental de la provincia de Cáceres, a unos doscientos kilómetros de Madrid, se esconde la puebla de Guadalupe. La historia del lugar se transformó para siempre a finales del siglo XIII o principios del XIV, cuando el pastor Gil Cordero halló milagrosamente junto al río Guadalupejo una talla de la Virgen oculta durante siglos. De aquella humilde ermita inicial germinó un conjunto monumental inigualable por cuyos claustros y aposentos pasaron los Reyes Católicos en busca de bendición.

Sara Fernández García

En la actualidad, este enclave cacereño que se esconde entre montañas, bosques de castaños y valles, es un pequeño pueblo de calles empedradas, casas tradicionales y balcones floridos de madera que tiene como gran protagonista el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. No en vano, el municipio forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2018 y fue incluido en 2022 en la selección Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Un monasterio que es Patrimonio de la Humanidad

Llegar a la plaza de Santa María y toparse de frente con la fachada del Real Monasterio quita el aliento a cualquiera. La enorme mole de piedra parece levantarse como una fortaleza espiritual protegida por torres defensivas. Su arquitectura reúne estilos góticos, mudéjares, renacentistas, barrocos y neoclásicos. Entre sus espacios más destacados figuran el claustro mudéjar, el templete central, la iglesia, el camarín de la Virgen y la sacristía, donde se conserva una importante colección de ocho lienzos originales de Francisco de Zurbarán.

El Real Monasterio de Guadalupe (Extremadura) / Istock / WHPics

El monasterio alberga también museos dedicados a los códices y libros miniados, los bordados litúrgicos y la pintura y escultura religiosa, con obras de artistas como El Greco y Goya. Un paraíso para amantes del arte y de la historia, más allá de los peregrinos.

Más monumentos en el pueblo: imprescindibles en tu visita Guadalupe no es solo su monasterio. Pasear sin rumbo por la judería, atravesar los arcos de San Pedro o Sevilla y subir hacia el mirador del Parque de la Constitución permite descubrir la arquitectura popular de la zona, con sus casas de madera, chimeneas de ladrillo y arcos de cantería. Fuera del recinto monástico, merece la pena recorrer la plaza de Santa María, descubrir los soportales y acercarse al antiguo hospital de San Juan Bautista, convertido hoy en Parador.

Castañares centenarios y el espectáculo del boletus en otoño

A esta distinción arquitectónica se suma el valor incalculable de su entorno natural: la localidad actúa como la verdadera capital del Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas-Ibores-Jara, un espacio de geodiversidad excepcional integrado en la Red Global de Geoparques desde 2011. Es un espacio de 2.544 kilómetros cuadrados donde las montañas con una historia geológica de unos 600 millones de años. Se distribuyen a lo largo fósiles del Paleozoico, cuevas, desfiladeros, antiguas minas y formaciones rocosas singulares.

Las vistas de la Sierra de Guadalupe, Las Villuercas (Cáceres) / Istock / Mario Elias Munoz Valencia

Uno de sus enclaves más excepcionales es la Cueva de Castañar de Ibor, conocida por sus delicadas formaciones de aragonito y cuyo acceso está muy restringido para proteger su interior. Mientras tanto, al adentrarse en las sierras, el horizonte verde del verano muta en un mosaico de tonos cobrizos, dorados y ocres. Esto se debe en gran medida a los imponentes castañares centenarios que alfombran las laderas de la comarca, con ejemplares monumentales como el Castaño del Abuelo en la vecina localidad de Cabañas del Castillo.

Boletus edilus / Istock / Dhoxax

Es el escenario perfecto para la gran estrella de la temporada: la recolección micológica. La singular combinación de humedad, altitud y suelos ácidos convierte a estas sierras extremeñas en un vergel micológico. Existen ejemplares increíbles de Boletus edulis y Boletus aereus, junto con codiciadas lajas de Amanita caesarea (la yema de huevo) y la vistosa Macrolepiota procera. Para los aficionados a las setas, las rutas por la sierra de Guadalupe ofrecen jornadas memorables.