El mejor pueblo de España para recoger setas es Conjunto Histórico-Artístico: bosques preciosos y murallas medievales únicas

El encanto de Sos va más allá de su entorno natural. Dentro de sus murallas se esconde un laberinto de calles estrechas y silenciosas, con casas blasonadas, patios escondidos y escudos tallados en piedra. Aquí nació Fernando el Católico, que no es moco de pavo, y todavía se respira el aire de frontera que marcó la historia del Reino de Aragón. El castillo y la iglesia de San Esteban conservan frescos románicos y vistas panorámicas del valle del Onsella, mientras la plaza de la Villa sigue siendo el corazón del pueblo, con sus soportales y su fuente medieval.