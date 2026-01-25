El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico

Aunque el Mediterráneo sigue siendo el destino favorito para quien viene a retirarse desde otro país, la tranquilidad y la naturaleza de Galicia la postulan como una de las opciones favoritas para jubilados de esta y otras comunidades. Los pueblos gallegos ofrecen un estilo de vida relajado y a un coste inferior al de ciudades como Pontevedra, Vigo o A Coruña, donde el metro cuadrado puede superar los 2.000 euros.