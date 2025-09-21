El mejor pueblo de Aragón para vivir según la Inteligencia Artificial: precioso, con 2.000 habitantes y paisajes de otro mundo

Todos los municipios aragoneses parecen una buena opción para una escapada, pero no para vivir. Cada vez son más las personas que deciden irse de las grandes ciudades y emprender su nueva vida en un pueblo entre montañas. Sin embargo, no todos son lugares idóneos por la dificultad de conseguir trabajo y la escasez de servicios que ofrecen. Pero la Inteligencia Artificial tiene claro cuál es el municipio idóneo para irse a vivir: un pueblo situado en la provincia de Huesca.