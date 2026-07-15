La playa más bonita de Murcia es también la menos masificada: Bandera Azul, arena fina y aguas turquesa entre paredes de roca
A pocos minutos de Cartagena, esta cala de Murcia parece sacada de un cuento de hadas, aguas cristalinas rodeadas de montañas.
El termómetro no da tregua este verano —las temperaturas rozan y superan los 40 grados sin piedad— y ante ese panorama solo hay una respuesta razonable: rendirse a la playa, al sol y a una caipiriña bien fría en la mano. Cala Cortina es una de esas escapadas que cumple con nota: pertenece al municipio de Cartagena, se esconde muy cerca del puerto y ocupa un rincón privilegiado del barrio de Santa Lucía.
Con 210 metros de longitud y 28 de ancho, esta playa de arena gruesa guarda una sorpresa frente a la orilla: una pequeña isleta natural que, junto a las zonas rocosas de los extremos, se ha convertido en punto de encuentro para quienes practican pesca y buceo. No faltan las comodidades: hamacas, sombrillas, restaurantes, áreas de pícnic y zonas infantiles cubren cualquier plan, ya sea una jornada de playa relajada o una escapada en familia. Pero lo que de verdad la distingue es su enclave: los acantilados que la rodean la enmarcan dentro de una bahía protegida, regalando una postal que pocas playas de la zona pueden igualar.
Pocas playas de la Costa Cálida esconden un acceso tan cinematográfico. Desde la ciudad, la ruta bordea el puerto y se cuela por un túnel excavado en la roca; al otro lado, sin previo aviso, se abre un arenal encajado entre la montaña y los restos de antiguas fortificaciones militares, como si el paisaje hubiera estado esperando ahí, oculto, todo este tiempo. Y el encanto no se queda solo en lo visual: cuenta con rampas e instalaciones accesibles pensadas para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutarla sin barreras ni preocupaciones.
En 2026 vuelve a lucir la Bandera Azul, el sello que certifica su calidad ambiental, sus servicios y la seguridad de sus aguas. Pero hay una curiosidad que pocos bañistas conocen al tumbarse en su arena: bajo ese paisaje idílico se esconde un pasado militar. Las montañas que enmarcan la cala guardan todavía varias baterías defensivas —Santa Ana, San Isidro, Santa Florentina y Trincabotijas—, testigos silenciosos de una época en la que esta costa tuvo que defenderse de algo más que del oleaje.
Además, un dato que muy pocos saben, es que esconde una “cala pequeña”. Si sigues paseando por el paseo marítimo, observarás calas de menor tamaño donde también podrás disfrutar de sus encantos naturales. Para los amantes del deporte, no se pueden perder las sendas que pasan por las baterías de Santa Ana Complementaria, Santa Ana Acasamatada, San Isidoro y Santa Florentina.
Alrededores de Cala Cortina: un paseo por el Puerto de Cartagena
El pueblo de Cartagena tiene uno de los puertos más bonitos de toda la zona. Es el cuarto puerto a nivel nacional en tráfico de mercancías tras Algeciras, Valencia y Barcelona y por delante de Tarragona, Bilbao y Huelva. Tiene actualmente dos dársenas. Por un lado, la de Escombreras y, por otro lado, la de la propia ciudad.
En los alrededores se pueden visitar varias zonas naturales protegidas. Hacia al oeste, se pueden ver las playas de Cabo Tiñoso, donde destaca la playa de El Portús. Hacia el otro lado se encuentra el parque regional de Calblanque y la Cala Reona. Destacan zonas como las reservas marinas de Cabo de Palo e Islas Hormigas.
La zona de Cabo Tiñoso es el lado más salvaje de la costa de Cartagena. Tiene varias calas vírgenes donde destacan la Cala Cerrada, la Cala Salitrona, la Cala Boletes y la Cala Aguilar entre otras. Es uno de los mejores destinos para disfrutar este verano y descubrir todos sus rincones.
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