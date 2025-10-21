La mejor playa para disfrutar del otoño en Galicia: se sitúa en Porto do Son y fue plató de la popular serie 'Fariña'
El arenal es conocido por ser el lugar donde el escritor y marinero Ramón Sampedro sufrió el accidente que le dejó parapléjico.
Si bien muchos ya han guardado sus trajes de baño, este otoño será mucho más cálido y seco de lo normal según la Aemet, por lo que también será una buena estación para acercarse a los arenales gallegos.
Galicia cuenta con numerosas playas que nada tiene que envidiar a lejanos destinos paradisiacos. Entre ellas, hay un arenal de cine que es ideal para despedir el verano y disfrutar de los mejores atardeceres este otoño.
Una playa de película
Ubicada en Porto do Son, la playa "es ampliamente conocida por el espectador medio", ya que se rodaron fragmentos de la popular serie ‘Fariña’.
También ha sido plató de la obra magna de Alejandro Amenábar, 'Mar Adentro' y es conocida por ser el lugar donde el escritor y marinero Ramón Sampedro sufrió el accidente que le dejó parapléjico, tras "tirarse de cabeza desde una de sus rocas", ha destacado en un comunicado A Ría da Estrela.
Seguro que a estas alturas ya sabes de que arenal se trata. Estamos haciendo referencia a la playa de As Furnas, un arenal que alcanza su máximo esplendor cuando la marea está baja y deja a la vista "pequeñas piscinas naturales de agua cristalina".
Es, además, un rincón ideal para hacer surf y disfrutar de la puesta de sol. ¿Te acercas a comprobarlo?
