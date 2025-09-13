La mejor playa para bañarte en Alicante: cantos rodados y aguas cristalinas
Cuenta con todos los servicios necesarios para pasar una jornada inolvidable junto al mar y desconectar de todo.
Si estás buscando un lugar para relajarte junto al Mediterráneo y dar largos paseos junto a la orilla pero no te gusta la arena vamos a proponerte un lugar ideal para ti. Se trata de la playa del Albir, una gran playa de cantos rodados y aguas cristalinas con un oleaje suave y que no suele estar muy masificada.
La playa del Albir
La playa del Albir pertenece al municipio de l'Alfàs del Pi y cuenta con todos los servicios necesarios para pasar un día de relax junto al mar. Tiene servicio de socorrismo y pasarelas de madera que llevan prácticamente hasta la orilla. Cuenta con lavapies y servicio de alquiler de sombrillas y hamacas. También tiene aseos y baños públicos y al lado está el paseo marítimo donde podremos encontrar multitud de tiendas, bares y restaurantes. También tiene parque infantil para los más pequeños, aparatos para que los mayores hagan ejercicio y un servicio de biblioplaya para leer tranquilamente sin necesidad de cargar con los libros en la mochila.
Pero más allá de los servicios con lo que cuenta, lo que más destaca de este bonito rincón Mediterráneo son sus claras aguas, más frías que otras de playas cercanas al tratarse de una playa bastante profunda si nos alejamos un poco de la orilla. Además, cuenta con unas vistas privilegiadas ya que se encuentra junto al parque natural de Sierra Helada.
Te recomendamos que lleves escarpines o calzado adecuado para andar sobre las piedras de forma más cómoda y segura y también para meterte en el agua sin problemas. A pesar de encontrarse muy cerca de Benidorm, esta playa suele estar mucho menos masificada y no tendrás problema para encontrar un hueco en el que poner la toalla aunque vayas en temporada alta.
Cómo llegar hasta la playa del Albir
El camino más rápido para llegar hasta la playa del Albir desde Alicante es tomar la AP-7 y salir por la salida 64. A partir de ahí hay indicaciones que nos señalan la dirección hacia la playa.
El Faro del Albir
Si después de pasar el día en la playa te quedan ganas para realizar un poco de deporte una opción ideal es subir caminando hasta el faro del Albir. Es una ruta muy fácil y puedes hacerla con niños. Cerca de la entrada del recinto hay un aparcamiento municipal donde puedes dejar el coche y las cosas de la playa y subir tranquilamente hasta el faro a pie. Una vez allí podrás contemplar unas vistas espectaculares sobre el mar Mediterráneo y el parque natural de la Sierra Helada.
Si tomas un pequeño desvío en el camino también puedes ver unas antiguas minas abandonadas. Eso sí, si decides llegar hasta las minas debes llevar calzado adecuado para caminar y extremar la precaución.
Síguele la pista
Lo último