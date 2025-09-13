La mejor playa para bañarte en Alicante: cantos rodados y aguas cristalinas

La playa del Albir pertenece al municipio de l'Alfàs del Pi y cuenta con todos los servicios necesarios para pasar un día de relax junto al mar. Tiene servicio de socorrismo y pasarelas de madera que llevan prácticamente hasta la orilla. Cuenta con lavapies y servicio de alquiler de sombrillas y hamacas. También tiene aseos y baños públicos y al lado está el paseo marítimo donde podremos encontrar multitud de tiendas, bares y restaurantes. También tiene parque infantil para los más pequeños, aparatos para que los mayores hagan ejercicio y un servicio de biblioplaya para leer tranquilamente sin necesidad de cargar con los libros en la mochila.