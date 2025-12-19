Ni Suiza, ni Andorra: la mejor pista del mundo para hacer esquí nocturno está en España (y no es Sierra Nevada)
La estación de esquí perfecta para pasar las tardes durante las próximas Navidades.
Con la inminente llegada del invierno, las pistas de esquí vuelven a convertirse en el plan estrella de la temporada. Lugares como Baqueira o Formigal comienzan a llenarse de turistas, lo cual hace que esquiar pueda resultar un poco agobiante. Sin embargo, nosotros te traemos la mejor recomendación: el esquí nocturno.
Aunque a priori puede sonar raro, en España hay pistas que abren cuando se pone el sol, permitiendo a todo el que las visite esquiar sin las aglomeraciones del día y, además, vivir una experiencia diferente. En el Pirineo catalán se encuentra una perfecta para ello que incluso cuenta con más pistas y kilómetros esquiables que Sierra Nevada.
La pista de esquí que no descansa
Hablamos de Masella, una estación de esquí situada en Girona y conocida como “La capital del esquí nocturno”. En ella encontrarás 13 pistas iluminadas por una red de luces con más de 10 kilómetros esquiables. Los jueves abre de 18:00 a 20:30 horas, mientras que los sábados y festivos cierra media hora antes. Además, también ofrece la opción de realizar snowboard.
Tras acabar de esquiar puedes ir a relajarte al Restaurante del Pla de Masella, el cual se encuentra a pie de las pistas y es perfecto para probar la gastronomía de montaña de la zona con platos como carne a la brasa, raclettes o trinxats. Sin duda, este es el mejor plan para las tardes y noches de invierno.
Durante el día hay más de 70 kilómetros esquiables, pero el encanto que tiene ir por la noche y el menor número de personas hace que sea la mejor opción para las fechas navideñas que se acercan, donde vayas donde vayas va a estar repleto de gente. Además, el encanto de los Pirineos durante esas horas es impresionante.
Una naturaleza que te dejará sin palabras
Al estar ubicada en la ladera norte de la Tosa d’Alp, Masella está rodeada de una naturaleza impresionante. Se encuentra a una altura de aproximadamente 1.600 metros y sus pistas nocturnas discurren por bosques de pino negro, aunque si subes hasta la cima de la montaña podrás ver el mar Mediterráneo, siempre que el día lo permita.
Sin duda Masella es un lugar privilegiado no solo por ser una de las mejores estaciones de esquí de España, sino por todo el paisaje que lo rodea. Es la estación nocturna más grande del país y sus amplios horarios hacen que esté al alcance de todos. Vayas durante el día o cuando se ponga el sol, la experiencia va a ser inolvidable.
