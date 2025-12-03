El mejor panettone de chocolate de España se hace en un desconocido pueblo marinero: tiene una playa de dunas naturales única en Cataluña

Cuando llega diciembre, las ganas de Navidad se disparan y, con ellas, la búsqueda de los sabores típicos de estas fechas. Entre todos, hay uno que ya se ha ganado un lugar fijo en nuestras mesas: el panettone. Es un clásico indiscutible de las celebraciones… aunque, si este año quieres probar el mejor, tendrás que poner rumbo a Torredembarra.