El mejor panettone de chocolate de España se hace en un desconocido pueblo marinero: tiene una playa de dunas naturales única en Cataluña
Un lugar en el que podrás disfrutar del mejor panettone del país mientras caminas por su mágicas calles.
Tarragona es una de las joyas más injustamente olvidadas de España. Tanto diríamos que es así que podríamos afirmar que es un pecado visitar Cataluña sin acercarse a conocerla . Aquí te esperan pueblos llenos de naturaleza capaz de dejarte con la boca abierta. Y, en la Costa Daurada, hay uno en particular que es ideal para descubrir en diciembre.
Con una de las playas de dunas naturales más espectaculares de Cataluña, esta localidad marinera es perfecta para una escapada de fin de semana y desconectar de verdad. Además, si eres de los que no perdonan el postre, estás de enhorabuena: aquí se hace el mejor panettone de chocolate del país. ¿Te hace falta alguna razón más para visitarlo?
El mejor panettone de chocolate de España
Cuando llega diciembre, las ganas de Navidad se disparan y, con ellas, la búsqueda de los sabores típicos de estas fechas. Entre todos, hay uno que ya se ha ganado un lugar fijo en nuestras mesas: el panettone. Es un clásico indiscutible de las celebraciones… aunque, si este año quieres probar el mejor, tendrás que poner rumbo a Torredembarra.
En este municipio de menos de 20.000 habitantes a orillas de la costa tarraconense se encuentra la pastelería Cal Jan. Hace apenas un mes se alzó con el premio al mejor panettone de chocolate de España en un certamen organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Los hermanos Adrià y Rafel Aguilera recibieron así el galardón por segunda vez, tras su primera victoria en 2021.
Detrás de este reconocimiento hay una pastelería familiar fundada en 2012 que hoy cuenta con dos establecimientos, uno en Torredembarra y otro en Tarragona. Más de una década después de abrir sus puertas, Cal Jan no solo puede presumir de tener el mejor panettone de chocolate del país, sino también de haber sido subcampeona en el Campeonato del Mundo de Panettone de 2023, donde representó a España.
Una joya de la Costa Daurada
Además de tener el mejor panettone de chocolate, Torredembarra es una localidad que no deja indiferente a nadie debido a todas las maravillas que ofrece. Entre ellas destaca la playa de Els Muntanyans, un verdadero paraíso natural de más de 2 kilómetros de extensión con unas dunas y marismas saladas realmente únicas, ya que son las últimas tras el delta del Ebro.
Entre las actividades que puedes hacer en esta playa está principalmente el senderismo. Por supuesto, es perfecta para tomar el sol y bañarse, pero en estas fechas eso resulta un poco complicado. Sin embargo, te aseguramos que paseando por ella y observando todas las especies de plantas y animales que la habitan no te vas a aburrir.
Aparte de esta preciosa playa, este hermoso pueblo tiene sitios con un gran encanto como la Torre de la Vila, la iglesia de San Pere o su faro, siendo el más alto de Cataluña y el último construido en España en el siglo XX. No obstante, lo mejor si visitas este lugar es caminar por sus calles, llenas de una magia capaz de transportarte al pasado.
Tarragona está llena de escondites que merece la pena visitar al menos una vez en la vida, y Torredembarra es uno de ellos. Si quieres hacer una escapada a un sitio en el que ya se siente la magia de la Navidad, con una naturaleza impresionante y en el que, además, podrás comer un postre realmente bueno, ya sabes cuál debe ser tu próximo destino.
