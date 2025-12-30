Parece Las Rocosas, pero está en España: el mejor lugar para ver estrellas está en la Comunidad Autónoma más infravalorada del país
Vive una experiencia llena de magia y luz en uno de los rincones de mayor belleza del territorio español.
Cuando pensamos en viajar, siempre lo hacemos pensando en el día, en cómo vamos a aprovechar las horas de luz que nos brinda el Sol para explorar nuestro destino deseado. Pero son muchas horas más las que tiene el día, las cuales también podemos aprovechar para descubrir un mundo completamente nuevo, con una luz y esencia propias.
Desde hace ya tiempo, los destinos para hacer astroturismo han ido creciendo; los primeros que nos vienen a la cabeza son, probablemente, lugares como el Parque Nacional de Joshua Tree o el Valle de la Muerte, ambos en Estados Unidos, o el Desierto de Atacama, en Chile.
Por suerte, no hace falta que nos desplacemos tantos kilómetros para poder quedarnos boquiabiertos con el cielo nocturno; aquí en España tenemos cantidad de lugares igual de únicos y especiales desde los cuales observar las luces del firmamento.
El cielo estrellado de Cáceres
Uno de los lugares más especiales de toda la península ibérica para disfrutar de el cielo nocturno lo encontramos al norte de la provincia de Cáceres, más concretamente en la Sierra de Gata. Comarca de gran belleza, la zona posee unos destacados y espléndidos miradores desde los cuales se pueden apreciar las espectaculares panorámicas que encontramos repartidas por todo lo ancho y alto de la sierra.
Ubicada en el pequeño pueblo de Robledillo de Gata, la empresa Astrogata (que desde este 2025 forma parte de la Fundación Starlight), nace de la iniciativa de una pareja amante de la naturaleza que ha unido su veteranía como guía astronómica certificada y guía experto en naturalismo y divulgación científica para acercar el cosmos al público.
Son varias las actividades de astroturismo y divulgación que ofrecen desde Astrogata, la más destacada de ellas la Ruta hacia las estrellas, una observación nocturna a través de telescopios profesionales y una charla explicativa por guías certificados.
De la tierra al cielo es otra de las actividades con las que mejor disfrutar del cielo, pues esta experiencia se lleva cabo al atardecer (cuando el Sol se pone y deja paso a las estrellas) y combina la observación astronómica con algunos de los sucesos más representativos e icónicos de cada época, como la llegada de las grullas o la berrea.
La empresa ofrece también un taller de astrofotografía, con el que aprender técnicas para fotografiar y capturar la impresionante belleza del cielo nocturno.
Precios y desplazamiento
El precio de las actividades varia entre los 15 y los 30€ por persona, exceptuando el taller de astrofotografía, que tiene un precio un poco más elevado (40€ por persona) ya que lo imparte Lorenzo Cordero, experto astrofotógrafo reconocido por la NASA.
Para llegar hasta Robledillo de Gata desde Cáceres, la mejor opción es hacerlo a través de la A-66 en dirección hacia Salamanca, para tomar la salida 505 y seguir por la EX-109. Partiendo desde Salamanca, el recorrido se hace principalmente por la A-62/E-80 en dirección a Portugal. En la salida 332 hay que tomar la N-620a para ir a buscar la CL-526.
Astroturismo en España
Como he mencionado antes, son muchísimos los sitios en España desde los que podemos disfrutar del cielo nocturno, así que si la Sierra de Gata te pilla un poco lejos, ¡no te preocupes!, seguro que encuentras uno muy cerca de ti.
Aún en Cáceres se extiende el Parque Nacional de Monfragüe, cuyo Observatorio Astronómico de Torrejón el Rubio, y el mirador del Castillo de Monfragüe ofrecen una experiencia inigualable. Si nos trasladamos hasta Andalucía, en la Sierra Sur de Jaén se halla el Observatorio Andaluz de Astronomía, el cual incluye servicios para poder observar las estrellas con telescopios y guías profesionales.
En el norte de la península, en Teruel, encontramos el Observatorio Astrofísico de Javalambre que, junto al proyecto de GALÁCTICA, organiza talleres de fotografía nocturna y astronomía, además de ser un centro de difusión y práctica de la astronomía. Un poco más al este, en Lleida, el Montsec cuenta con un descomunal parque astronómico formado por el Centro de Observación del Universo y un Observatorio Astronómico, el conjunto de los cuales se conoce como el Ojo del Montsec.
Síguele la pista
Lo último