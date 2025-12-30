Parece Las Rocosas, pero está en España: el mejor lugar para ver estrellas está en la Comunidad Autónoma más infravalorada del país

En el norte de la península, en Teruel, encontramos el Observatorio Astrofísico de Javalambre que, junto al proyecto de GALÁCTICA, organiza talleres de fotografía nocturna y astronomía, además de ser un centro de difusión y práctica de la astronomía. Un poco más al este, en Lleida, el Montsec cuenta con un descomunal parque astronómico formado por el Centro de Observación del Universo y un Observatorio Astronómico, el conjunto de los cuales se conoce como el Ojo del Montsec.