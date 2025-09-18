La mejor forma de conocer San Sebastián no aparece en las guías turísticas, solo cuesta 2 euros y tiene las mejores vistas de la ciudad
Esto es un 'life hack' en toda regla que muy pocos conocen: para tener las mejores vistas de San Sebastián no te tienes que subir a un mirador, sino a una barca.
Visitar y conocer las mejores vistas de San Sebastián nunca fue tan divertido. Cada año, los viajeros visitan más las zonas del norte para disfrutar del mar, la cultura y la buena gastronomía, pero hay lugares que son imposibles de fotografiar y que solo podríamos guardar en nuestra retina. Esto es lo que ocurre con estas vistas, que a poco más de 100 metros sobre el nivel del Cantábrico, existe un lugar que combina todos esos elementos: el Monte Igueldo.
Desde su cima se despliega una de las postales más icónicas de la bahía de La Concha, pero lo que muchos descubren allí arriba no es solo la vista, sino un atractivo turístico que guarda un gran tesoro por el módico precio de 2,3 euros... Ni más, ni menos: una atracción en la que no solo los niños disfrutar de la adrenalina, sino que personas de todas las edades hacen colas kilométricas para apreciar esta maravillosa postal que nos regala.
El parque de atracciones de Monte Igueldo: una joya que esconde las mejores vistas de la ciudad
Fundado en 1912, el Parque de Atracciones de Monte Igueldo es uno de los más antiguos de Europa que todavía siguen en funcionamiento. Sus norias, carruseles y miradores mantienen intacta la estética de principios del siglo XX, convirtiéndolo en un museo vivo de la diversión a la que muchos siguen asistiendo. Entre esas joyas se esconde una atracción que, con nombre enigmático, sorprende tanto a pequeños como a adultos: Río Misterioso.
Para los que frecuentan este parque de atracciones, se le conoce como 'la del cocodrilo'. Es una atracción que invita a subir a una pequeña barca sobre un riachuelo y dejarse llevar por un recorrido que promete regalar muchas sorpresas. Durante unos minutos, el visitante se adentra en un universo de figuras, ruidos inesperados y túneles que desembocan en las mejores vistas de la ciudad. El viaje, que cuesta apenas 2,30 euros, está pensado para familias, pero no exclusivo para niños.
Y es que, como veníamos contando, está ubicado en un punto privilegiado del recinto: se accede a las impresionantes vistas de la bahía. ¿Te subirías a esta barca? ¡Merece la pena!
