Si te gusta esquiar y buscas buena nieve de altura sin meterte de lleno en el bullicio de siempre, apunta Boí Taüll y busca desde ya fecha en el calendario. En plena Alta Ribagorça, en el Pirineo de Lleida, esta estación acaba de llevarse el título de mejor de España en los World Ski Awards de 2026 (un premio que ya había ganado en 2018, 2019, 2020 y 2025) colocándose por delante de nombres tan sonados como Sierra Nevada o Baqueira Beret, aunque el título mundial del año haya ido para Val Thorens.

Paraísos nevados en Boí Taüll dignos de película Disney. / Istock / FPallars

Hablamos de la estación más alta de los Pirineos, con cotas entre los 2.040 y los 2.751 metros, 45 kilómetros esquiables repartidos en 43 pistas y diez remontes para moverte. Esa altitud, sumada a la orientación norte de buena parte de las laderas y a un entorno rodeado de cumbres que superan los 3.000 metros, ayuda a que la nieve se conserve bien y a que sientas el ambiente de alta montaña desde el primer remonte, pasando de zonas de bosque abajo a paisajes muy abiertos conforme ganas altura. Lo mejor también es que hay pistas para distintos niveles tanto si vas a soltarte como si buscas bajadas más exigentes.

Adriana Fernández

Esquiar en la cota más alta de los Pirineos y aprovechar el valle después de las pistas

Cuando te quitas las botas y bajas de la montaña, la Vall de Boí te da mucho juego (y ni hace falta que te mevas mucho en coche). Muy cerca tienes pueblos de montaña como Taüll, Boí, Erill la Vall y Barruera, con casas de piedra y calles estrechas, además del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a un paso si te apetece respirar aire de alta montaña en otro entorno emblemático del Pirineo catalán.

Pueblo de Taüll, Cataluña / Istock / Sara Garcia

El gran tesoro cultural del valle es su conjunto románico (ocho iglesias y una ermita levantadas sobre todo entre los siglos XI y XII) que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en el año 2000. El emblema más conocido que seguro has visto en alguna postal es Sant Climent de Taüll, consagrada en 1123 y famosa por su campanario de seis pisos y por el Pantocrátor de su ábside (los frescos originales se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en Barcelona, y aquí se pueden ver recreados mediante un video mapping). Eso sí, ten muy en cuenta un aviso importante si vas a viajar esta temporada: Sant Climent de Taüll cerrará al público a partir del 30 de noviembre de 2026 y no volverá a abrir hasta la primavera de 2027 por obras de conservación en la cubierta.

Sant Climent de Taüll, uno de los grandes tesoros románicos de España. / Istock / Photographer: Hans Geel

Si te cuadra visitar el valle durante los meses en que Sant Climent esté cerrado, no pienses que te quedas sin plan cultural ni mucho menos: tienes otros templos muy destacados como Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí o Santa Eulàlia de Erill la Vall, repartidos por los distintos núcleos de la comarca. Como cada iglesia tiene sus propios horarios y condiciones de visita, lo más práctico es revisar bien las aperturas y consultar con antelación antes de organizar las tardes tras la jornada de esquí.