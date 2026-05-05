Lo siento Granada: el mejor destino para ir de tapas en Andalucía es una pequeña ciudad de Jaén, barata y sin postureo, que deberías fichar en tu radar gastronómico

En el mapa gastronómico andaluz, hay una ciudad discreta que ocupa un lugar en el top del buen comer... Pero quien se adentra en sus calles descubre pronto que aquí el tapeo no es una costumbre más: es una forma de vida. Lejos del bullicio de capitales como Sevilla o Granada, esta ciudad jienense (con pasado minero y vinculada a la figura de Manolete) ha construido una identidad culinaria propia, basada en la generosidad y el sabor.

Adriana Fernández

La economía de la ciudad alcanzó un destacado desarrollo durante la segunda mitad del siglo XIX, impulsada por un florecimiento de su industria minera y metalúrgica que llegó a convertir el municipio en una de las cuencas más importantes del mundo. La historia de este lugar y la tradición culinaria lo han convertido en un atractivo turístico único para viajeros que no solo se dejan conquistar por las playas del sur y el buen ambiente.

Los olivares de Jaén / Istock / aluxum

En la gastronomía de Linares el aceite de oliva virgen extra está presente en cada uno de los platos típicos. Aun así, cabe destacar que algunas de sus especialidades culinarias nacen en la época minera de la ciudad. A día de hoy, posee bares, tabernas y restaurantes que han hecho de la tapa un arte de la cocina tradicional y de vanguardia. Esta delicia en miniatura, acompaña siempre a la bebida y es servida de manera gratuita por el establecimiento. ¿Qué más se puede pedir?

El postre estrella de este pueblo del sur Para los más golosos, el dulce más tradicional de la repostería linarense es el chachepol: se trata de un bizcocho de forma cilíndrica y textura esponjosa, empapado por un almíbar de licor. Una opción que pocos viajeros se pierden si alguna vez ponen un pie en esta ciudad llena de sabores.

Si te gusta comer, esta es la ciudad que debes visitar (y que conseguirá que repitas experiencia)

Lo interesante de este lugar es su capacidad para contentar a todo tipo de paladares. Desde unas sencillas patatas bravas hasta un contundente serranito, pasando por platos más ligados a la tradición doméstica como las migas, el arroz dominical o la refrescante pipirrana. Cada tapa cuenta una historia y, en conjunto, dibujan un paisaje culinario profundamente arraigado en el territorio. Aquí, pedir una bebida es mucho más que eso: es abrir la puerta a una tapa que, en muchos casos, roza el concepto de plato completo.

La estatua de Manolete en Linares / Istock / Jose Miguel Sanchez

En Linares la abundancia forma parte del ADN gastronómico. El propio Ayuntamiento los puso en valor durante Fitur 2025. Estuvieron presentes en el Encuentro Gastronómico ‘Linares, Capital Mundial de la Tapa’. Un detalle que convierte a la ciudad en un destino especialmente atractivo para quienes buscan comer bien sin que el bolsillo se ponga a temblar.

La arquitectura de Linaes (Jaén) / Istock / Jose Miguel Sanchez

Paradas obligatorias: el placer de comer con tapas en Andalucía

El recorrido puede comenzar en barras míticas como La Carbonería o Café Mañas Los Jamones, donde clásicos como el morro frito alcanzan categoría de rito local. A partir de ahí, el abanico se despliega con naturalidad: caracoles en temporada, propuestas con aceite de oliva virgen extra y recetas que combinan tradición e innovación sin perder autenticidad. En locales como Bar El Lagartijo, el buen comer se mezcla con la memoria taurina y el pulso social de la ciudad, un enclave cuya plaza de toros ha sido emblemática en la historia para sus habitantes.