El mejor destino de España para disfrutar del silencio otoñal está en Navarra: tiene el segundo hayedo más extenso y mejor conservado del mundo

Son muchos los caminos y senderos que recorrer, ya sea a pie o en bici, y cada uno de ellos es único a su manera. Una de las dos entradas de acceso al bosque es el municipio de Orbaiceta, en el valle de Aezkoa. En esta vertiente del bosque se eleva el impresionante mirador de Zamariaian; y la enigmática cueva de Arpea llama la atención por su entrada formada por láminas de roca apiladas. El otro punto de acceso al bosque es la localidad de Ochagavía, en el valle de Salazar. Recorriendo sus rutas se puede llegar al puente colgante de Holtzarte o al mirador de Goñiburu.