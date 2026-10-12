Este el mejor destino para descubrir a Antonio Gaudí fuera de Barcelona, perfecto para mayores de 65: una ciudad amurallada junto a León y un museo medieval de finales del siglo XIX

Antonio Gaudí, para quien no lo conozca, fue un célebre arquitecto español y el máximo exponente del modernismo catalán. Dejó un total de 27 obras en España, la gran mayoría en su tierra natal, Cataluña, como la famosa Sagrada Familia, la Casa Milà o la Casa Vicens, entre muchas otras; solo siete consiguieron ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su gran valor cultural e histórico.

Sara Fernández García

Aunque no todo se queda en Barcelona, fuera de esta también dejó una gran cantidad de obras, como El Capricho, en Cantabria. Sin embargo, el segundo destino español con más huellas de este arquitecto es, sin duda, León, donde se encuentran la Casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga a solo 45 kilómetros de la capital. Además, esta provincia es el mejor destino para mayores de 65 años gracias a su calidad de vida, calma y accesibilidad inigualable para la etapa de la jubilación.

León catedral, España / Istock / JESUS DE FUENSANTA

Casa Botines: La fortaleza soñada por Antoni Gaudí

La Casa de Botines, es una de las obras más fascinantes del arquitecto modernista Antonio Gaudí, construida entre los años 1891 y 1892, en pleno centro de la ciudad de León y destacada por ser uno de los pocos proyectos del catalán junto con el Palacio de Astorga en tierras leonesas. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX donde dos comerciantes leoneses, Simón Fernández y Mariano Andrés, decidieron levantar un edificio que sirviera como almacén comercial y residencia particular. Algo curioso es que su nombre rinde homenaje a Juan Homs Botines, un comerciante catalán que fundó la sociedad mercantil de la que provenían los comerciantes.

El Dato Hace muchos años era una sede bancaria, pero ahora dentro alberga el Museo Casa Botines Gaudí, donde millones de turistas acuden al año para conocer más sobre el arquitecto más grande del mundo.

Casa Botines en León, España / Istock / traveler1116

Gaudí diseñó un gran edificio de siete plantas en total de inspiración neogótica que aparentaba un castillo fortificado o un palacio de la Edad Media. En lugar de gruesos muros, tanto la planta baja como el sótano utilizaban esbeltos pilares de hierro colado. Se dice que el edificio fue concebido por Gaudí como un gran dragón el cual guardaba un tesoro oculto. Una curiosidad que muy pocos saben, es que el palacio tiene cuatro torres en sus esquinas y un total de 365 ventanas, una por cada día del año.

El Palacio de Astorga: De castillo de ensueño a guardián del Camino de Santiago

A 45 kilómetros de la capital de León encontramos la segunda obra de arte de este arquitecto, el Palacio Solariego de Astorga, uno de los edificios más singulares de España. Fue encargado por el obispo de Reus, Juan Bautista Grau Vallespinós a su paisano Antonio Gaudí, al que conocía y admiraba mucho por sus obras. Su principal estilo es neogótico con toques modernistas, medievales y de palacete señorial. Si lo ves desde fuera te recordará a un castillo medieval, rodeado por un foso que aporta luz y ventilación al sótano y rodeado por cuatro torreones circulares en las esquinas.

Palacio Episcopal de Astorga / Istock / S. Greg Panosian

¿ Qué función tiene? Desde 1963, el Palacio Episcopal de Astorga tiene el Museo de los Caminos, un espacio cultural gestionado por la diócesis centrado en la historia del Camino de Santiago y el arte sacro. Además, el propio edificio sirve como muestra viva del proceso constructivo de Antoni Gaudí.

Su interior está formado por cuatro partes principales: por un lado, el sótano, que hoy en día es un espacio dedicado a un museo epigráfico y lapidario romano; la planta baja, con su vestíbulo y antiguos espacios de trabajo; la planta principal, donde destacan el Salón del Trono, el Despacho Episcopal y la Capilla; y, por último, las terrazas, decoradas con chimeneas diseñadas por Gaudí.