El mejor clima de España en otoño está en esta ciudad que casi nadie conoce: tiene playa, edificios históricos y es baratísima

Situada en un punto estratégico del Mediterráneo, en ella conviven diferentes culturas y religiones.
Aunque, gracias a su clima mediterráneo, la España peninsular goza de temperaturas agradables la mayoría del año, es cierto que siempre hay ganas de alagar un poco más el verano y de disfrutar aún de unas temperaturas más elevadas. Por suerte, la totalidad de España no se encuentra solamente en la Península Ibérica; fuera de sus límites podemos encontrar todavía otros territorios de soberanía española.
Es en el norte del continente africano que se ubican estos territorios, muchos de ellos simples islotes. Pero, dentro del territorio de Marruecos, tocando al mar Mediterráneo, se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas con un clima subtropical que les concede unas temperaturas más elevadas durante todo el año respecto a la península.
Ceuta, la ciudad autónoma de mayor superficie, se encuentra en la península tingitana, bañada por el mar por todas partes excepto por el oeste y suroeste, donde se une con Marruecos. Debido a esto, Ceuta tiene una situación estratégica en el estrecho de Gibraltar, además de un papel importante en las comunicaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico.
Pero esta ubicación también tiene sus obstáculos, ya que debido a la orografía del territorio, desde territorio peninsular, a Ceuta tan sólo se puede llegar en barco. Aunque existen otras opciones para llegar a la ciudad: hay la posibilidad de alquilar un helicóptero desde Málaga o Algeciras, a precios bastante elevados; se puede entrar en coche a través de la frontera con Marruecos, pero solo con el coche propio -si es un coche de alquiler, no está permitido entrar a España.
¿Qué ver en Ceuta?
Una vez finalizada la pequeña odisea para poder entrar, son muchos los puntos de interés que ofrece Ceuta. Al ser una ciudad de dimensiones no demasiado grandes, lo más recomendable es descubrirla a pie, aunque cuenta con una buena red de transporte público con el que moverse más cómodamente.
Conjunto de las Murallas Reales
La primera muralla que rodeó la ciudad fue de construcción romana, pero durante la época árabe, entre el 957 y el 962, la muralla fue reconstruida. En el siglo XVIII se construyó un cuartel fortificado junto a la muralla, que en la actualidad es el Parador Nacional La Muralla.
El acceso al conjunto monumental, de una arquitectura maravillosa, es de acceso gratuito; la oficina de turismo ofrece visitas guiadas, que ayudan a los visitantes a conocer más profundamente la historia de la muralla.
Dentro del recinto hay diferentes puntos de interés, como los torreones, el Centro Gallego, los muchos miradores que tiene repartidos, o el Museo de Ceuta. Pero lo que resalta aún más es la Puerta Califal del siglo X.
Plaza de la Constitución
En la confluencia de las calles de la Gran Vía, el Paseo de la Marina Española, el Paseo del Revellín, y el Paseo de las Palmeras se encuentra esta plaza, situada parcialmente sobre el antiguo foso de la Almina, y abierta al norte al puerto y al estrecho.
A parte del Monumento de la Constitución, una obra del escultor Francisco López Hernández que sirve como alegoría a la Carta Magna, en la plaza se erige la monumental estatua de Hércules, la escultura en bronce de mitología clásica más grande del mundo. Denominada oficialmente “Las dos columnas de Hércules: Ábyla y Calpe”, la obra del artista ceutí Ginés Serrán Pagán representa al héroe separando los dos continentes.
Casa de los Dragones
De un estilo ecléctico, fue construida entre el 1897 y 1905, y se encuentra en una de las esquinas de la Plaza de los Reyes. Aunque en su origen eran seis dragones de bronce los que decoraban la parte más alta, éstos fueron retirados durante la Segunda República. En el 2006 se colocaron de nuevo unas réplicas de cuatro dragones, hechos con resina, fibra, marmolina y tinte negro, posteriormente cubiertos con pintura de forja para darles un aspecto de bronce.
Plaza de África
Centro neurálgico de la ciudad, su centro está coronado por el monumento a los Caídos en la Guerra de África de 1859-60. Alrededor de la plaza se disponen la Comandancia General, el Palacio Autonómico, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Santuario de Nuestra Señora de África, y el Parador La Muralla.
Baños Árabes
Datados de los siglos XII y XIII, fueron descubiertos a principios de los setenta cuando, al derribar un edificio quedaron visibles una serie de bóvedas. El hammam consta de cuatro estancias consecutivas: el vestíbulo, la sala fría, la sala templada, y la sala caliente.
Una escapada a Ceuta
A parte de todos estos puntos de interés, Ceuta también tiene una gran oferta en cuanto a las playas, con arenas finas y aguas cristalinas, y que tienen la ventaja que no están tan masificadas como las playas de la península pero están igualmente repletas de servicios.
Un par de las más conocidas son la Playa de la Ribera, en pleno casco urbano de la ciudad y con una gran variedad de servicios (duchas, acceso a personas con movilidad reducida, chiringuitos, …); y la Playa del Chorrillo, cerca de la Plaza de África y con todo tipo de servicios (instalaciones deportivas, acceso a personas con movilidad reducida, duchas, …)
Si bien la gran mayoría de la gastronomía de Ceuta tiene grandes similitudes con el resto de la gastronomía española, tiene también sus propios platos típicos. Entre estos destacan los corazones de pollo, el bonito de almadraba, el gazpachuelo, o las papas con choco. Igualmente, destaca la influencia marroquí y árabe en la gastronomía local, con ejemplos como el pollo a la moruna o el cuscús.
