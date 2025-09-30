El mejor clima de España en otoño está en esta ciudad que casi nadie conoce: tiene playa, edificios históricos y es baratísima

Pero esta ubicación también tiene sus obstáculos, ya que debido a la orografía del territorio, desde territorio peninsular, a Ceuta tan sólo se puede llegar en barco. Aunque existen otras opciones para llegar a la ciudad: hay la posibilidad de alquilar un helicóptero desde Málaga o Algeciras, a precios bastante elevados; se puede entrar en coche a través de la frontera con Marruecos, pero solo con el coche propio -si es un coche de alquiler, no está permitido entrar a España.