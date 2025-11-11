El mejor bosque para ir a buscar setas en noviembre está a menos de dos horas de Madrid: un paraíso con cerca de mil especies en el corazón de Castilla-La Mancha

El mayor punto de interés que se encuentra dentro del parque es el paraje natural de la Ciudad Encantada, declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1929. Se trata de un conjunto geológico de formaciones rocosas que, a lo largo de miles de años, han sido esculpidas por la acción del agua, el viento y el hielo, quedando moldeadas en peculiares figuras. Para visitarla, hace falta comprar una entrada en la misma taquilla del sitio, con un precio de 7€ para los mayores de 12 años.