La mejor bodega calidad-precio de España: por 18 euros visitas y catas en una de las catedrales del vino de La Rioja

Quien pueda, que no se lo salte el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, una referencia enológica europea. Entre sus piezas hay obras de Warhol y Tàpies, utensilios históricos y una colección de más de 3.000 sacacorchos que explica medio milenio de abrir botellas con ingenio. En el exterior, el Jardín de Baco cultiva más de 220 variedades de vid del mundo; un mapa vivo para entender que el vino es botánica, historia y paisaje a la vez. Además de la visita estándar, Vivanco programa cursos de cata puntuales (a veces con descuento si los añades a la reserva). Si buscas subir un peldaño sin arruinarte, es la forma más asequible de afinar nariz y paladar con profesionales.