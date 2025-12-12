El mejor aceite de oliva del mundo se hace en uno de los pueblos más bonitos de Córdoba: ha sido elegido en los premios mundiales de este líquido
Una joya del sur de España llena de tradiciones que parece sacada de un cuento.
El aceite de oliva es uno de los productos estrella de España, siendo el mayor productor de todo el mundo. En el país se cultivan más de 200 tipos de aceituna, lo cual genera muchísimas clases de aceite. En un mercado muy amplio, la AOVE World Cup 2025 ha dictado sentencia: el mejor aceite de oliva está en un pueblo de Córdoba.
Tras compartir el podio con Al Alma del Olivo y S.C.A Santa Isabel, Knolive Oils puede afirmar ser el mejor aceite de oliva del mundo. Además, se produce en uno de los pueblos más bonitos de Córdoba, el cual es conocido por su tradición de tener los balcones y patios de las casas decorados con flores.
Un pueblo de costumbres
Priego de Córdoba es uno de los pueblos con más encanto del sur de España, y en él se produce el aceite de oliva de la marca Knolive Oils, el cual ha recibido el premio al mejor del mundo en 2025. Aparte de poder presumir de su aceite, la localidad también puede lucir con orgullo sus calles, las cuales, pese a ser de color blanco, están llenas de color.
Aparte de su tradición aceitera, Priego de Córdoba sigue una costumbre heredada principalmente de los árabes que se basa en el uso de flores para decorar el pueblo, convirtiéndolo así en un lugar que parece sacado de un cuento. Aunque sus edificios son blancos, con esta tradición la localidad se llena de vida. Si visitas el Barrio de la Villa, declarado Conjunto Histórico-Artístico, comprenderás por qué parece que el pueblo vive en una eterna primavera.
Uno de los lugares más bonitos de Andalucía
Aparte del Barrio de la Villa, el cual es imprescindible de visitar si vas a Priego de Córdoba, el pueblo tiene otros sitios que merecen mucho la pena. Entre ellos están el Balcón del Adarve, un mirador a la Subbética Cordobesa cuyas vistas van a dejarte con la boca abierta, o las Carnicerías Reales, un antiguo mercado que guarda una exposición del aceite de oliva y cuya entrada cuesta muy poco dinero.
Aparte de los dos ya mencionados, no puedes perderte otros monumentos como el castillo o la fuente del Rey, influenciada directamente por la mitología grecorromana. No obstante, la mejor recomendación si visitas Priego de Córdoba es caminar sin rumbo y perderte por sus calles. Con aproximadamente 20.000 habitantes, en un día podrás ver todo lo que tiene que ofrecer y entenderás la razón por la que se dice que es uno de los pueblos más bonitos de Córdoba.
Síguele la pista
Lo último