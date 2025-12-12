El mejor aceite de oliva del mundo se hace en uno de los pueblos más bonitos de Córdoba: ha sido elegido en los premios mundiales de este líquido

Aparte de los dos ya mencionados, no puedes perderte otros monumentos como el castillo o la fuente del Rey, influenciada directamente por la mitología grecorromana. No obstante, la mejor recomendación si visitas Priego de Córdoba es caminar sin rumbo y perderte por sus calles. Con aproximadamente 20.000 habitantes, en un día podrás ver todo lo que tiene que ofrecer y entenderás la razón por la que se dice que es uno de los pueblos más bonitos de Córdoba.