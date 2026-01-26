A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único

Más allá de estas visitas, el pueblo ofrece un mayor plan de actividades. Como visitas guiadas, propuestas culturales y rutas que enlazan el paisaje agrícola de olivos y campos abiertos con el pasado más remoto. Y para quienes busquen un plan alternativo a la historia, se encuentra el Museo de Costumbres y Artes Populares de los Montes de Toledo —ubicado en la antigua ermita de San Antón— o el curioso Museo de Muñecas de Salyperla, una colección privada que revive décadas de historia popular a través de juguetes e historias cotidianas.