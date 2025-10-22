Este rincón del Mediterráneo guarda playas vírgenes, legado fenicio y paisajes esculpidos por el viento

Entre la tierra y el mar, en el corazón de la Costa Cálida murciana, se esconde un lugar donde la historia, la naturaleza y la cultura mediterránea se entrelazan en perfecta armonía. Con más de 35 kilómetros de costa, este destino esconde calas de aguas turquesas, antiguos yacimientos romanos, tradiciones marineras y una gastronomía que huele a sal y a huerta.