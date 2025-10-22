Este rincón del Mediterráneo guarda playas vírgenes, legado fenicio y paisajes esculpidos por el viento
Entre la tierra y el mar, en el corazón de la Costa Cálida murciana, se esconde un lugar donde la historia, la naturaleza y la cultura mediterránea se entrelazan en perfecta armonía. Con más de 35 kilómetros de costa, este destino esconde calas de aguas turquesas, antiguos yacimientos romanos, tradiciones marineras y una gastronomía que huele a sal y a huerta.
Situado en el sureste de España, en la Región de Murcia, el municipio de Mazarrón combina la serenidad del Mediterráneo con un impresionante patrimonio natural y arqueológico. Desde las playas de Bahía, Nares o Bolnuevo, hasta las calas protegidas como Cala Amarilla o Cala Desnuda, el litoral alterna arenales infinitos y acantilados de roca dorada bañados por un mar cálido y transparente.
Con más de 300 días de sol al año, sus senderos costeros permiten descubrir rincones de belleza salvaje como la Sierra de las Moreras, ideal para el senderismo y la fotografía.
Las esculturas naturales de Bolnuevo
En la pedanía de Bolnuevo, el paisaje se convierte en arte. Las llamadas Erosiones de Bolnuevo son formaciones geológicas únicas, moldeadas por siglos de viento y agua, que adoptan formas caprichosas y misteriosas. Bajo la luz del atardecer, estas rocas adquieren tonos dorados y rojizos, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más sobrecogedores del sureste español.
Un mar de historia
El Pueblo Mágico de Mazarrón ha sido testigo del paso de civilizaciones milenarias. Los fenicios dejaron aquí embarcaciones que permanecieron sumergidas durante tres mil años bajo la bahía; los romanos explotaron sus minas de cobre, hierro y plomo, y los árabes transformaron su paisaje y su cultura.
Hoy, el casco urbano conserva ese legado en monumentos como la Iglesia de San Andrés, de estilo renacentista, o las torres defensivas que vigilaban la costa. Un paseo por sus calles, plazas y casas modernistas es también un viaje por la historia viva del Mediterráneo.
Naturaleza marina y playas para todos
El litoral de Mazarrón invita a disfrutar del mar en todas sus formas: buceo, paddle surf, vela o kayak. Las calas de Bolnuevo y Percheles, o la zona de Cañada de Gallego, conservan un entorno virgen protegido de la masificación.
Mazarrón es además un destino pet friendly, con tres playas caninas: Cobaticas, Rihuete y Las Moreras, donde las mascotas son bienvenidas.
Tradición marinera y vida mediterránea
Al caer la tarde, el Puerto de Mazarrón se llena de vida con su muelle pesquero, su puerto deportivo y sus terrazas junto al mar. Las puestas de sol tiñen la bahía de tonos rojos y violetas mientras los barcos regresan a puerto y el ambiente se transforma en una postal perfecta del Mediterráneo.
Entre sus celebraciones más populares destacan la procesión marítima de la Virgen del Carmen y la romería de Bolnuevo, que llenan las calles de emoción y tradición.
Sabores del mar y de la huerta
Su gastronomía es un reflejo de su alma mediterránea. Los productos del mar se funden con los de la huerta murciana en recetas sencillas y sabrosas: arroz caldero, pescado a la sal, pulpo al horno, hortalizas asadas o mermeladas caseras. Comer frente al mar en alguno de sus restaurantes es una experiencia que conquista todos los sentidos.
Durante el verano, el municipio vibra con su festival Mares de Papel, que reúne danza, teatro, música y humor al aire libre. A lo largo del año, el calendario cultural incluye exposiciones, conferencias y actividades náuticas que mantienen viva la esencia marinera y cultural del municipio.
Por qué visitar Mazarrón
Porque aquí el Mediterráneo cobra vida. Porque en sus playas, su historia y su gente se respira autenticidad. El Pueblo Mágico de Mazarrón es un destino donde el mar abraza la montaña, donde el sol nunca falta y donde cada rincón invita a volver.